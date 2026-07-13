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La FP privada caminará hacia mayor oferta formativa, más presencialidad y especialización

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Ruth del Moral

Madrid, 13 jul (EFE).- Ante la eclosión de nuevos centros de Formación Profesional (FP) privados, el Gobierno plantea una nueva ley que regule la calidad de su oferta y asegure un mínimo de presencialidad en los títulos online, pero también propone que los centros que oferten ciclos cortos y especializados puedan integrarse en una Red Estatal de Centros Asociados y recibir subvenciones directas.

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Según el borrador de proyecto de real decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional que prepara el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, al que ha tenido acceso EFE, el Ejecutivo endurece los requisitos de autorizaciones para los nuevos centros de FP privados que imparten grados básicos, medios y superiores.

Deberán ofrecer al menos dos familias profesionales y garantizar itinerarios formativos completos: por ejemplo, podría ofertar la familia sanitaria y de automoción pero debe ofrecer al menos dos grados (básico, medio y superior) de cada una de ellas.

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Si el centro se especializa en una sola familia, debe ofrecer un itinerario que cubra todas las etapas educativas disponibles en esa familia para garantizar que el alumnado pueda completar todo su camino formativo en el mismo lugar.

Además, no bastará con ofrecer los títulos, el centro debe tener acuerdos por escrito con empresas donde los alumnos harán su formación práctica y aportar documentación que asegure su sostenibilidad económica.

También contar obligatoriamente con un aula de tecnología aplicada y un aula polivalente y con la figura del coordinador de calidad en los centros.

Estas son algunas de las novedades de este primer borrador que se está elaborando y que el Ministerio prevé hacer público a finales de julio.

El borrador propone asegurar la presencialidad en todos los títulos que se imparten de forma virtual, con al menos un 20 % de clases, e incluso ampliarla hasta al 39 % en determinados ciclos, que requieren más prácticas.

La modalidad semipresencial solo podrá contemplar entre un 40 y un 60 % de virtualidad y la enseñanza 'online' solo podrá ser entre el 61 y el 80 % virtual.

También incluye una disminución del número de alumnos por docente, hasta alcanzar el objetivo de los 60 estudiantes a partir del curso 2030-2031 en la modalidad virtual y los 25 alumnos en la semipresencial.

Y frente a las universidades privadas se incluyen medidas para evitar el uso abusivo de la personalidad societaria para eludir limitaciones a las universidades que imparten FP.

Una de las novedades es la creación de una Red Estatal de Centros Asociados privados y con ciclos especializados y otra de Excelencia de Formación Profesional (públicos).

Los centros privados que impartan formación muy específica de grados A (microacreditaciones), de grados B (certificados de competencia) y de grados C (certificados profesionales) y estén presentes en al menos tres comunidades autónomas podrán integrarse en esta Red de Centros Asociados que pretende ser apoyo a los centros públicos para dar respuesta rápida a las empresas.

De hecho, habitualmente son centros a los que acuden trabajadores que necesitan actualizarse.

Según el borrador del real decreto estos centros tendrían una financiación directa aunque sería incompatible con la participación en otras convocatorias de subvenciones que tengan la misma finalidad.

Deberían pasar una convocatoria pública de concurrencia competitiva donde se evalúa su calidad y acreditar que utilizan metodologías innovadoras, apoyan el emprendimiento e impulsan la inserción laboral.

La acreditación tendría una vigencia de 4 años, que podría renovarse tras una evaluación.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023458895, 8022656974)

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