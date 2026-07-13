La CUP pide "responsabilidades políticas y penales" por el espionaje a sus exdiputados

Barcelona, 13 jul (EFE).- La portavoz de la CUP Su Moreno ha reclamado este lunes "responsabilidades políticas y penales" por el espionaje político del CNI a los exdiputados de su formación David Fernández y Carles Riera.

Así ha reaccionado en rueda de prensa después de que el Consejo de Ministros haya admitido que el CNI espió casi medio año el teléfono de David Fernández, lo que los servicios secretos no habían reconocido hasta ahora, y durante dos años el móvil de Carles Riera, con autorización del Tribunal Supremo.

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El Consejo de Ministros ha remitido un informe que levanta el secreto de la información clasificada relativa al espionaje a ambos exdiputados de la CUP, a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que investiga la querella que estos presentaron por las infecciones a su móvil con el programa Pegasus, destapadas por el laboratorio Citizen Lab.

Para Moreno, esta confirmación del espionaje a los exdiputados de la CUP representa "un escándalo" que demuestra que "el Estado español utiliza sus servicios de inteligencia para perseguir y criminalizar la disidencia política", a través de una "estrategia sostenida de guerra sucia".

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Queda probado, ha dicho la portavoz de la CUP, que "el 'Catalangate' no era una teoría" sobre un supuesto espionaje político al independentismo, sino una "operación de Estado" con "estructuras que actúan con opacidad e impunidad".

Ante estos hechos "muy graves", ha exigido la "desclasificación de toda la información" y la comparecencia de los "máximos responsables del CNI y del Gobierno español implicados" para dilucidar qué "responsabilidades políticas y penales" habría que asumir. EFE

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