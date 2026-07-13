Juzgan a un hombre en Palma por abusar de la hija menor de su pareja y a la madre por ignorarlo cuando se enteró

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este lunes, a las 10.00 horas, a una pareja porque, presuntamente, el hombre habría abusado de la hija menor de la mujer en varias ocasiones y la madre no habría actuado cuando la niña le contó lo sucedido.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, entre los años 2016 y 2018 el hombre le habría sometido a tocamientos, seis veces como mínimo, cuando se quedaba en casa a solas con la menor, que entonces tenía entre 10 y 12 años. En otras ocasiones, el hombre entraba en su habitación cuando la niña estaba desnuda o en el baño después de ducharse.

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La menor relató estos episodios a su madre pero habría sido ignorada "deliberadamente", ya que la mujer le reprochaba la falta de cariño hacia su pareja o rehuía hablar del tema, por lo que con su actitud habría contribuido a continuar esta conducta o no habría hecho nada por atajarla.

Como consecuencia de estos hechos la menor tuvo que ser derivada al Instituto Balear para la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (Ibsmia), por la afectación que tuvo en su estado anímico.

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Por estos motivos, la Fiscalía solicita seis años de prisión para el hombre por un posible delito de abuso sexual continuado. También la prohibición de acercase a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante los próximos 15 años.

De igual modo, se reclama la inhabilitación para cualquier oficio relacionado con menores por otros 15 años y un tiempo de libertad vigilada de 10 años después de cumplir la pena de prisión.

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En caso de resultar condenado, se propone que una vez conseguido el tercer grado penitenciario, sea expulsado del país --el acusado es de nacionalidad colombiana-- y se le impida volver en un plazo de 10 años.

Igualmente, a la mujer se le solicita la misma pena de prisión por haber cometido el delito en grado de omisión y las mismas restricciones, salvo la de incomunicarse con la víctima que estaría vigente por 10 años en lugar de 15 y no se solicita la expulsión de España. Conjuntamente, los acusados deberían indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales causados.

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