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Juzgan a un hombre en Palma por abusar de la hija menor de su pareja y a la madre por ignorarlo cuando se enteró

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este lunes, a las 10.00 horas, a una pareja porque, presuntamente, el hombre habría abusado de la hija menor de la mujer en varias ocasiones y la madre no habría actuado cuando la niña le contó lo sucedido.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, entre los años 2016 y 2018 el hombre le habría sometido a tocamientos, seis veces como mínimo, cuando se quedaba en casa a solas con la menor, que entonces tenía entre 10 y 12 años. En otras ocasiones, el hombre entraba en su habitación cuando la niña estaba desnuda o en el baño después de ducharse.

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La menor relató estos episodios a su madre pero habría sido ignorada "deliberadamente", ya que la mujer le reprochaba la falta de cariño hacia su pareja o rehuía hablar del tema, por lo que con su actitud habría contribuido a continuar esta conducta o no habría hecho nada por atajarla.

Como consecuencia de estos hechos la menor tuvo que ser derivada al Instituto Balear para la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia (Ibsmia), por la afectación que tuvo en su estado anímico.

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Por estos motivos, la Fiscalía solicita seis años de prisión para el hombre por un posible delito de abuso sexual continuado. También la prohibición de acercase a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante los próximos 15 años.

De igual modo, se reclama la inhabilitación para cualquier oficio relacionado con menores por otros 15 años y un tiempo de libertad vigilada de 10 años después de cumplir la pena de prisión.

En caso de resultar condenado, se propone que una vez conseguido el tercer grado penitenciario, sea expulsado del país --el acusado es de nacionalidad colombiana-- y se le impida volver en un plazo de 10 años.

Igualmente, a la mujer se le solicita la misma pena de prisión por haber cometido el delito en grado de omisión y las mismas restricciones, salvo la de incomunicarse con la víctima que estaría vigente por 10 años en lugar de 15 y no se solicita la expulsión de España. Conjuntamente, los acusados deberían indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales causados.

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EuropaPress

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