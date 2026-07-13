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Intervenidas 127 petacas de combustible en dos embarcaciones en Vejer (Cádiz)

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Vejer de la Frontera (Cádiz), 13 jul (EFE).- La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido dos embarcaciones recreativas que transportaban 127 petacas de combustible destinadas presuntamente al apoyo logístico de embarcaciones utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, durante un operativo desarrollado este lunes en la costa de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz).

Los hechos ocurrieron a primeras horas de este lunes en la Playa de La Mangueta, después de que la Central Operativa de Servicios (COS) recibiera la llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de dos embarcaciones sospechosas próximas a la orilla, según ha informado la Guardia Civil.

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Tras recibir el aviso, la Guardia Civil activó un dispositivo de vigilancia en la zona, en el que participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, que localizaron dos embarcaciones neumáticas abandonadas y sin ocupantes.

Los agentes comprobaron que se trataba de dos embarcaciones recreativas, de cuatro y cinco metros de eslora, respectivamente, que carecían de motor y que transportaban en su interior un total de 127 petacas de combustible.

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Este tipo de combustible es utilizado habitualmente para abastecer a embarcaciones semirrígidas empleadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, que necesitan realizar repostajes durante sus desplazamientos por mar para evitar regresar a costa.

Durante el desarrollo de la intervención, los agentes observaron la presencia de una embarcación semirrígida situada a aproximadamente una milla de la costa que abandonó la zona y se dirigió mar adentro, evitando así completar el posible suministro de combustible que se estaba preparando.

La actuación permitió frustrar un nuevo intento de abastecimiento a embarcaciones vinculadas presuntamente con redes de narcotráfico que operan en el litoral gaditano, una zona en la que las fuerzas de seguridad mantienen desplegados dispositivos permanentes de vigilancia y control.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para determinar la procedencia del material intervenido y esclarecer la posible relación de los responsables con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la provincia de Cádiz. EFE

fjs/fs/mcm

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