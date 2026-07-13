Identificados seis fallecidos del incendio de Almería: un español y cinco extranjeros

Sevilla, 13 jul (EFE).- El juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio originado en Los Gallardos que se ha cobrado la vida de trece personas, cuenta ya con la identificación de seis víctimas, que corresponden a un ciudadano español y a cinco extranjeros, un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Los fallecidos identificados hasta el momento son tres hombres y tres mujeres, según han informado a EFE fuentes de la investigación, que han precisado que el español y la estadounidense eran matrimonio.

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También hay un séptimo fallecido cuya identificación no está del todo clara por no haber podido ser "contrastada", y está previsto que esta tarde se puedan comunicar otras tres identificaciones. EFE