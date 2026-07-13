Hallan restos óseos en unas tareas de desescombro en una vivienda de un pueblo de Toledo

Toledo, 13 jul (EFE).- La Guardia Civil ha iniciado una investigación después de que hayan aparecido, durante las tareas de desescombro de una vivienda en Villanueva de Alcardete (Toledo), unos restos óseos en unas bolsas.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que este hallazgo se ha producido cuando los propietarios de una vivienda que llevaba tiempo cerrada en Villanueva de Alcardete han comenzado trabajos de desescombro y limpieza, y han encontrado en el desván de la casa una bolsa cerrada en la que, tras abrirla, han encontrado restos óseos, entre ellos un cráneo y más huesos en estado de descomposición.

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La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, para analizar también si en los restos hallados hay signos de violencia.

Además, toda vez que los propietarios de la vivienda también habían llevado materiales de desescombro al punto limpio de Villanueva de Alcardete, la autoridad judicial ha acordado el sábado 11 de julio el cierre de este punto limpio, para comprobar si en ese material hay restos de ADN.

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El médico forense está analizando los restos, que presentan pocos tejidos, por lo que todo apunta a que podrían llevar varios años en el lugar, para esclarecer la identidad de la persona y las causas de la muerte. EFE