Francisco de la Torre optará a la reelección como alcalde de Málaga a los 84 años

(Actualiza la NA1083 con más declaraciones del alcalde)

Málaga, 13 jul (EFE).- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), regidor más longevo de las grandes ciudades españolas, ha anunciado que optará a la reelección en el cargo en las elecciones municipales de 2027, cuando tendrá 84 años y llevará al frente del gobierno municipal veintisiete.

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De la Torre ha explicado ante los medios de comunicación que ha aceptado la petición de su partido de volver a encabezar la candidatura municipal al estar dispuesto a continuar y que, como en ocasiones anteriores, su compromiso es "para lo cuatro años" de mandato "mientras la salud lo permita".

Ha indicado que se siente "útil" para seguir y ha admitido que quedan desafíos como la vivienda, seguir con la estrategia de "ser fuerte" en cultura y tecnología, buscar un turismo de calidad, disponer de suelo para logística o la sostenibilidad y que esa inquietud le mueve a aceptar repetir como candidato combinándolo con tiempo para cuidarse.

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Entre los pilares básicos de sus objetivos, sitúa primero la vivienda; también la cultura, con el proyecto de auditorio y el convento de la Trinidad, la actuación en el cauce del río Guadalmedina con la conexión de las dos orillas y el nuevo estadio de fútbol de la ciudad, abierto en este caso a la inversión privada.

Ha precisado que ha conseguido cambiar su rutina para hacer más deporte, lo que hace unos días comentó que era cierta condición para proseguir.

También ha respondido a la pregunta de si la de 2027 será la última vez que concurriría como candidato: "Creo que sí".

De la Torre aspira a contar con el apoyo más amplio posible para hacer lo que promete, algo que considera "factible si hay una mayoría suficiente", y ha negado que se haya sentido presionado para anunciar antes su decisión de continuar por el acto que el PP nacional celebrará este fin de semana en Galicia, aunque ha admitido que otras veces ha dado a conocer su respuesta más adelante en el tiempo.

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La decisión la ha madurado en los últimos días, cuando ha logrado hacer más deporte que antes tras plantearse hacer compatible su actividad con que no le perjudique a la salud, y ha afirmado que ha notado el afecto, reconocimiento y agradecimiento de los malagueños.

En su familia le dicen que piense más en él y no tanto en el servicio a los demás, pero reconoce "una vocación de servicio fuerte", por lo que ha agradecido la comprensión de sus allegados ante una entrega "de muchas horas y casi sin vacaciones".

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De la Torre (Málaga, 1942) lleva en el cargo desde el año 2000 -cuando relevó a Celia Villalobos- y buscará el próximo año su séptima victoria electoral tras las seis anteriores.

El regidor malagueño, que ha trasladado este lunes su decisión a los medios de comunicación, ha ganado con mayoría absoluta en cuatro ocasiones (2003, 2007, 2011 y 2023) y con mayoría simple en otras dos (2015 y 2019), mandatos estos últimos en los que llegó a acuerdos con el partido Ciudadanos. EFE

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