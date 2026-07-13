Espana agencias

Feijóo calienta motores para las municipales y se reunirá esta semana con sus candidatos

Guardar
Google icon

Madrid, 13 jul (EFE).- El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo viajará esta semana a Galicia para reunirse con los candidatos a las próximas elecciones municipales de las principales ciudades de España, ha informado el portavoz del partido, Borja Sémper, en una rueda de prensa.

"Estamos ya preparando el cambio, lo estamos preparando con tiempo, con equipos y con los mejores candidatos para cada ciudad", ha afirmado Sémper.

El primer acto de este arranque simbólico de la campaña electoral de las elecciones que tendrán lugar el año que viene será en Canarias el jueves y el viernes, a donde viajará Feijóo para presentar a los candidatos isleños.

PUBLICIDAD

El sábado viajará a Santiago de Compostela, donde se reunirá con todos los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia de España. El partido está "engrasado", ha añadido el portavoz popular.

Todo ello, ha puntualizado Sémper, en un momento en el que los casos de corrupción "siguen acechando al Gobierno" de Pedro Sánchez, cuya agenda depende de "cuántos imputados tendrán en los próximos días".

PUBLICIDAD

En este contexto, Sémper ha anunciado que el PP volverá a citar, esta vez a la comisión del caso SEPI, al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, imputado la semana pasada.

Según Sémper no se ha recibido "ni una sola explicación" de Moncloa ni de Sánchez tras las informaciones de la UCO que señalan que fue el antiguo jefe de gabinete de Sánchez "el que autorizó el amaño de un proceso de selección para contratar a Leire Díez", ha agregado.

Serrano ya compareció el pasado 15 de septiembre en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, ha recordado el portavoz popular, quien ha insistido en que "todo lo que rodea a Sánchez acaba imputado o procesado". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jordi Cruz, chef Michelin: “El secreto de un buen arroz o fideuá es preparar este caldo potente con verduras, caldo, pollo y carne de cerdo”

Preparar un arroz con sabor y un riquísimo socarrat depende en gran medida del caldo que utilicemos, y el chef Jordi Cruz nos explica cómo prepara el suyo en casa

Jordi Cruz, chef Michelin: “El secreto de un buen arroz o fideuá es preparar este caldo potente con verduras, caldo, pollo y carne de cerdo”

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización

El argumento del Supremo es que, en el empleo público español, un puesto fijo solo puede obtenerse superando un proceso selectivo basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización

La ciencia revela cuánto podemos aguantar sin comer, beber ni dormir

Nuestro organismo necesita cumplir con unas funciones vitales mínimas para sobrevivir

La ciencia revela cuánto podemos aguantar sin comer, beber ni dormir

El precio de la luz en España para este 14 de julio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz en España para este 14 de julio

Estas son las mejores zonas de España para ver el eclipse total del 12 de agosto con cielos despejados

La franja cantábrica parte con peores probabilidades de visibilidad, mientras que el interior peninsular ofrece un escenario menos nuboso, según un estudio estadístico de la Aemet

Estas son las mejores zonas de España para ver el eclipse total del 12 de agosto con cielos despejados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización

El Tribunal Supremo niega la plaza fija a una técnica de la Comunidad de Madrid que trabajó con contratos temporales en fraude de ley durante años, pero le reconoce el derecho a una indemnización

Portugal pega un volantazo a la derecha en Vivienda para favorecer a los propietarios: desahucio por impago, fianza libre y hasta tres meses por adelantado

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

DEPORTES

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

El Real Madrid se revaloriza en el Mundial 2026: Bellingham y Mbappé, principales estrellas de las semifinales

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”