Feijóo calienta motores para las municipales y se reunirá esta semana con sus candidatos

Madrid, 13 jul (EFE).- El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo viajará esta semana a Galicia para reunirse con los candidatos a las próximas elecciones municipales de las principales ciudades de España, ha informado el portavoz del partido, Borja Sémper, en una rueda de prensa.

"Estamos ya preparando el cambio, lo estamos preparando con tiempo, con equipos y con los mejores candidatos para cada ciudad", ha afirmado Sémper.

El primer acto de este arranque simbólico de la campaña electoral de las elecciones que tendrán lugar el año que viene será en Canarias el jueves y el viernes, a donde viajará Feijóo para presentar a los candidatos isleños.

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El sábado viajará a Santiago de Compostela, donde se reunirá con todos los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia de España. El partido está "engrasado", ha añadido el portavoz popular.

Todo ello, ha puntualizado Sémper, en un momento en el que los casos de corrupción "siguen acechando al Gobierno" de Pedro Sánchez, cuya agenda depende de "cuántos imputados tendrán en los próximos días".

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En este contexto, Sémper ha anunciado que el PP volverá a citar, esta vez a la comisión del caso SEPI, al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, imputado la semana pasada.

Según Sémper no se ha recibido "ni una sola explicación" de Moncloa ni de Sánchez tras las informaciones de la UCO que señalan que fue el antiguo jefe de gabinete de Sánchez "el que autorizó el amaño de un proceso de selección para contratar a Leire Díez", ha agregado.

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Serrano ya compareció el pasado 15 de septiembre en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, ha recordado el portavoz popular, quien ha insistido en que "todo lo que rodea a Sánchez acaba imputado o procesado". EFE

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