Evacuados los trabajadores de una empresa química en Barcelona por un incendio

Barcelona, 13 jul (EFE).- Un incendio en una empresa química de Castellgalí (Barcelona) ha obligado este lunes a evacuar a los trabajadores de la planta, sin que se hayan registrado heridos.

Según ha informado Protección Civil en un comunicado, el fuego, en el que están trabajando los servicios de emergencia, se ha iniciado en el tejado del laboratorio de la empresa Industrial Química Lasem.

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A raíz del incendio, Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan de emergencias por incidentes en industrias Plaseqcat. EFE