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ERC cree que la Justicia europea demostrará "el boicot judicial a la democracia"

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Barcelona, 13 jul (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, confia en que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía avale la ley, ponga "ante el espejo al Estado español y sus déficits democráticos", y demuestre "el boicot judicial a la democracia".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Alamany se ha pronunciado así días antes de que el jueves el TJUE decida si la amnistía de los delitos de terrorismo y malversación en el procés se ajusta a la normativa comunitaria, dos años después de aprobarse la ley.

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Alamany ha señalado que son "optimistas" con la sentencia, que llega después del informe del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, que avaló el grueso de la norma, y ha reclamado que la ley se aplique "de una vez por todas".

Sin embargo, ha señalado: "A los independentistas, el Estado no nos pone nunca las cosas fáciles. Pese a leyes y resoluciones judiciales, sabemos que esta es una lucha que habrá que seguir dando".

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"Creemos que Europa pondrá ante un espejo al Estado español y volverá a señalar sus déficits democráticos, lo que me apena es que partidos como el PSOE se hayan dado cuenta tan tarde", ha indicado.

En este sentido, preguntada por el caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Alamany ha señalado que los independentistas saben "muy bien cómo la justicia puede retorcer la realidad".

"Sabemos lo que es litigar con abusos de jueces haciendo política. Lo hemos sufrido. Desafortunadamente, el PSOE empieza a vivirlo ahora en su propia carne", ha agregado.

Más allá de la sentencia del TJUE, ha insistido en que este mes de julio hay varios "hitos" en la agenda, como los avances en el nuevo modelo de financiación, y ha instado a Junts a apoyarlo.

"Pedimos a los partidos de raíz catalanista que no castiguen al país con sus votos, pedimos a Junts que no castigue al país y le obligue a renunciar a casi 5.000 millones de euros más por puro pánico electoral a Aliança Catalana", ha indicado Alamany, en alusión a la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) que pronostica que los posconvergentes quedarían por detrás del partido de Sílvia Orriols en unas elecciones catalanas.

Alamany ha argumentado que los partidos independentistas deben "demostrar el compromiso nacional con la gente que sufre, con el sistema educativo y sanitario y con las infraestructuras" porque Cataluña no tiene los recursos que "merece". EFE

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