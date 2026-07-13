El PSOE cierra candidaturas en 26 territorios y solo habrá primarias en 4 ayuntamientos

Madrid, 13 jul (EFE).- El PSOE solo celebrará primarias para elegir candidatos a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en cuatro ayuntamientos, Madrid, Oviedo, Ferrol y Torrelavega, dentro de la primera tanda del proceso y tras la recogida de avales con la que se han cerrado 26 candidaturas en 30 territorios.

Las votaciones para elegir cabeza de lista para estos cuatro ayuntamientos se celebrarán este domingo 19 de julio y está previsto que en las próximas semanas la Ejecutiva Federal marque los plazos concretos de las ventanas de septiembre y noviembre.

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El calendario aprobado en el pasado Comité Federal establece tres ventanas posibles -julio, septiembre y noviembre- y afecta a la federaciones en municipios de más de 20.000 habitantes, cabildos y consells insulares, juntas generales de Euskadi y comunidades autónomas. Están eximidas de hacerlo allí donde el PSOE ejerza la presidencia o alcaldía.

En esta primera tanda ya se han cerrado las candidaturas de los territorios en los que solo ha habido un candidato o bien aquellos en los que ha habido más, pero solo uno ha logrado los avales necesarios.

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Es el caso del ministro Óscar López, nombrado candidato para la Comunidad de Madrid después de que la abogada Silvia López Quivira no consiguiera los avales necesarios para continuar el proceso.

También ha sido elegida candidata la ministra Diana Morant, en la Comunidad Valenciana; Rosario Sánchez Grau en Islas Baleares; Pedro Casares en Cantabria; y Paco Lucas en Murcia.

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A su vez han sido designados los cabezas de lista para los ayuntamientos de Santander, Castrillón (Asturias), los gallegos de Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Narón, Oleiros y Ponteareas; los murcianos de Murcia, Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotilla, La Unión, Mazarrón y Yecla; y los baleares Palma y Calviá y los de los consells insulares de Mallorca y Menorca.

Asimismo han sido elegidos los candidatos para la presidencia de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El próximo domingo, 19 de julio, se llevará a cabo la primera votación para elegir a los cabeza de lista que aún no han sido designados.

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En el Ayuntamiento de Madrid la disputa será entre la exministra Reyes Maroto y la concejala y exportavoz adjunta del partido Enma López.

También habrá contienda para liderar la lista socialista del consistorio gallego de Ferrol, donde se enfrentarán el alcalde de la ciudad entre 2019 y 2023, Ángel Mato, y la exedil Eva Martínez Montero.

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Para encabezar la lista para el consistorio de Torrelavega (Cantabria) se enfrentarán el secretario general del partido en el municipio y teniente de alcalde, José Luis Urraca y el exalcalde de Cartes, Agustín Molleda.

En Oviedo se enfrentarán tres socialistas: el secretario general de Juventudes Socialistas en Asturias, Sergio Llera; el director general de Mayores del Gobierno regional, Enrique Rodríguez Nuño; y la exdirectora del Instituto de la Mujer Almudena Cueto.

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Se trata del único caso con más de dos candidatos, por lo que si alguno de ellos obtiene el 50% de los votos serán designado ganador, o en caso contrario se celebrará una segunda vuelta el domingo 26. EFE