El matrimonio alemán que encerró varios años a sus hijos, en libertad al rebajarse la pena

Oviedo, 13 jul (EFE).- El matrimonio alemán que durante casi tres años y medio mantuvo aislados a sus tres hijos en una casa situada en las afueras de Oviedo quedará en libertad con carácter inmediato después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya revisado su pena, les haya absuelto de los delitos de maltrato psicológico y haya anulado las medidas cautelares adoptadas.

La Audiencia Provincial condenó a los padres el pasado mes de mayo a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato psicológico habitual en el ámbito familiar y a otros seis meses de prisión por un delito de abandono de familia, mientras que les absolvió del de detención ilegal.

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A los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, se les había inhabilitado también durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad o tutela, tiempo durante el que tampoco podrían comunicarse con sus hijos.

El TSJA, sin embargo, ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa de los padres, a los que mantiene solo la pena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia por lo que los progenitores podrán abandonar el Centro Penitenciario de Asturias en cuanto estén listos los autos que la Sección Segunda de la Audiencia está preparando ya para comunicar la sentencia, han informado a EFE fuentes judiciales.

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Los niños, dos gemelos que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, estuvieron aislados en una casa unifamiliar en las afueras de Oviedo entre diciembre de 2021 y abril de 2025, y desde entonces se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado. EFE