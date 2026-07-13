El Málaga inicia la pretemporada de su vuelta a Primera con 27 jugadores

Málaga, 13 jul (EFE).- El Málaga, en su regreso a LaLiga EA Sports ocho años después, empezó este lunes la pretemporada con 27 jugadores, cuatro de ellos del filial, aunque el defensa maliense Moussa Diarra, y los delanteros Eneko Jauregui, Adrián Niño y Julen Lobete pasaron el reconocimiento médico y no se entrenaron en este primer día.

Tras una charla a la plantilla del cuerpo técnico dirigido por Juanfran Funes, quien debutará en Primera División, los futbolistas del Málaga, entre los que por el momento no hay ningún fichaje, se ejercitaron por primera vez después de las cortas vacaciones que han tenido, apenas tres semanas después de lograr el ascenso el 20 de junio en Almería.

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En la sesión desarrollada en el Anexo de La Rosaleda se entrenaron a las órdenes del técnico granadino los porteros Alfonso Herrero, Carlos López y Andrés Céspedes; los defensas Carlos Puga, Einar Galilea, Álex Pastor, Ángel Recio, Dani Sánchez y Rafita Garrido; los centrocampistas Ramón Enríquez, Izan Merino, Dani Lorenzo, Aarón Ochoa, Rafa Rodríguez, Pablo Arriaza, David Larrubia y Joaquín Muñoz; y los delanteros Haitam Abaida y Carlos Ruiz 'Chupete'.

Además, trabajarán durante toda la pretemporada con el primer equipo cuatro futbolistas del Atlético Malagueño: el defensa Miguel Ángel Santaella, el centrocampista Marcos Rosa y los delanteros Juani y Adri López.

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Mientras, prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación el defensa Diego Murillo, que se lesionó en el último partido de la final por el ascenso en el UD Almería Stadium (1-2) y tuvo que ser intervenido en la rodilla derecha; y el medio Juanpe Jiménez, operado hace varios meses por un problema en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Está previsto que en la tarde de este lunes los guardametas Alfonso Herrero, Carlos López y Andrés Céspedes acudan a una clínica de la capital malagueña para pasar el preceptivo reconocimiento médico. La plantilla blanquiazul volverá a entrenarse este martes y continuará toda la semana con esta primera parte del trabajo en las instalaciones de La Rosaleda. EFE

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