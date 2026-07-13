El juzgado cita a declarar a la exdirectora del Instituto de las Mujeres y a su mujer

València, 13 jul (EFE).- La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata (Valencia) plaza número 4 ha citado a declarar a la exdirectora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, y a su mujer, Elisabeth García, el próximo octubre en la causa abierta sobre los contratos que ella y su pareja habrían obtenido de municipios del PSOE para gestionar los Puntos Violeta.

En julio de 2024, el Gobierno cesó a Isabel García de su cargo como directora, días después de que se publicara que habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE y, con estas adjudicaciones, habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, exasesora del PSOE en el Senado.

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La investigada negó en su momento haber utilizado su cargo para enriquecerse, aseguró que sus empresas -de las que pasó a tener un porcentaje del 8 % tras ser nombrada directora- no entraban en conflicto de intereses con su cargo y señaló que nunca había realizado gestión o recomendación alguna para favorecer ningún contrato.

En este sentido, García denunció una "cacería" contra su persona y vinculó su destitución a sus críticas a la ley trans, después de publicar mensajes en redes sociales en los que negaba la existencia de las mujeres trans y hablaba de "dictadura queer" o de "delirio trans", algo que fue criticado por partidos como Sumar y Podemos y por las organizaciones LGTBI, que exigieron su cese.

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García exigió al periódico digital ‘El Español’ que rectificase la noticia publicada y aclaró que facilitaría toda la información que fuese precisa "siguiendo las instrucciones de la ministra" de Igualdad, Ana Redondo, porque, dijo, estaban en juego su "integridad y honorabilidad". EFE