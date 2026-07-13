El incendio de Los Gallardos (Almería) se mantiene sin crecimiento y con escasa actividad

Sevilla, 13 jul (EFE).- El perímetro del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), estabilizado desde la mañana de este domingo y que se ha cobrado la vida de trece personas, se ha mantenido durante la última noche "sin crecimiento", en torno a las 7.000 hectáreas, y presenta ya una actividad "muy escasa".

Las condiciones meteorológicas favorables han permitido continuar con los trabajos de consolidación y liquidación de puntos calientes conforme a la planificación establecida por los técnicos, ha informado este lunes el vicepresidente primero del Gobierno andaluz, Antonio Sanz.

PUBLICIDAD

El también consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha explicado que la evolución continúa "dentro de lo previsto, con un perímetro prácticamente sin actividad", aunque los efectivos mantienen la vigilancia y los trabajos necesarios hasta lograr su completo control.

Sanz, como director del Plan Infoca (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía), ha explicado que durante la noche se han registrado valores de viento inferiores a los diez kilómetros por hora y un progresivo aumento de la humedad relativa, que ha alcanzado un máximo del 82 % entre las 04:00 y las 06:00 horas.

PUBLICIDAD

Estas condiciones han favorecido las tareas desarrolladas por el operativo, donde los únicos puntos calientes se localizaron al comienzo de la noche en el sector norte-noreste, en la zona ya quemada entre Bédar y Lubrín, y en el sector suroeste, en el entorno de Los Castaños, mientras que el resto del perímetro ha permanecido prácticamente sin actividad.

Durante la noche han trabajado tres grupos especialistas y tres autobombas y el dispositivo previsto para la mañana de este lunes está compuesto por 40 especialistas, que seguirán centrados en la liquidación de puntos calientes y la consolidación del terreno afectado.

PUBLICIDAD

Continúa además operativo el servicio de atención e información a las familias, atendido por Cruz Roja y por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED).

Los dos bomberos forestales que resultaron heridos leves en el vuelco de una autobomba ocurrido este domingo en la carretera que comunica Los Gallardos con Bédar permanecieron durante la noche en observación en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa y se prevé que puedan recibir el alta médica durante la mañana.

PUBLICIDAD

Asimismo, un voluntario que participaba en las batidas de reconocimiento resultó afectado por un golpe de calor, aunque se encuentra en buen estado.

En cuanto a las infraestructuras, la carretera AL-6109, que comunica Los Gallardos, Bédar y Lubrín, quedó completamente abierta al tráfico a las 21:30 horas de ayer.

PUBLICIDAD

La vía permanecía cerrada desde el pasado jueves y durante la mañana del domingo se había permitido únicamente el acceso de residentes y vehículos de emergencia. EFE