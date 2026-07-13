El incendio de Los Gallardos (Almería) podría quedar controlado este lunes, según Moreno

Turre (Almería), 13 jul (EFE).- El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado este lunes que, si no hay "ningún cambio" en la situación meteorológica, el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha costado la vida a trece personas y ha calcinado unas 7.000 hectáreas, podría quedar controlado a lo largo del día.

En una intervención junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras mantener una reunión con los miembros del operativo que trabaja en la extinción, Moreno ha expresado su agradecimiento a todos los que han hecho posible que el incendio se encuentre ya en una "situación operativa cero".

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"Si no hay un cambio en las circunstancias meteorológicas, prácticamente se va a dar por controlado a lo largo del día de hoy este incendio", ha explicado el presidente andaluz, quien ha destacado el trabajo "coordinado" entre todas las administraciones públicas, algo que demuestra que "este es el camino correcto". EFE

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