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El Girona abrirá la pretemporada contra el Al-Qadsiah saudí

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Girona, 13 jul (EFE).- El Girona abrirá la pretemporada del curso del regreso a LaLiga Hypermotion este sábado con un amistoso contra el Al-Qadsiah saudí, según ha confirmado el club catalán.

El equipo rojiblanco regresó al trabajo el pasado 8 de julio bajo las órdenes de Quique Álvarez, el sustituto de Míchel Sánchez tras el descenso, y este sábado jugará su primer amistoso contra el cuarto clasificado de la última edición de la Saudi Pro League, a las 18:00 horas CET en las instalaciones del club de golf Camiral.

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El Al-Qadsiah cuenta con varios jugadores españoles, como Nacho Fernández, campeón de Europa con el Real Madrid, o Iker Almena, exjugador del propio Girona, y con futbolistas como Mateo Retegui, Souffian El Karouani, Julián Quiñones, Otávio, Nahitan Nández o Koen Casteels. El técnico es el británico Brendan Rodgers, exentrenador del Liverpool, entre otros equipos.

Durante esta pretemporada el Girona también se enfrentará al Olot, el miércoles 22 de julio, además de al Alavés, al Castellón, al Arsenal y al Gimnàstic de Tarragona. EFE

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asm/fa/jpd

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