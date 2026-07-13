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El fuego de Los Gallardos puede ser controlado hoy, Sánchez y Moreno celebran coordinación

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Madrid, 13 jul (EFE).- El incendio de Los Gallardos (Almería), el más grave de cuantos permanecen activos en España, podría quedar controlado este lunes si las circunstancias meteorológicas son las previstas, después de que la pasada noche su superficie no creciese y la actividad del fuego fuera escasa.

Este fuego mortal, que se ha llevado la vida de trece personas, ha arrasado 7.000 hectáreas en el Levante almeriense, zona que ha recibido la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente andaluz, Juanma Moreno, quienes han destacado la colaboración entre administraciones en los trabajos de extinción.

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Sánchez ha planteado de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y ha prometido fondos para los afectados por el incendio.

El acuerdo, ha abundado, debe servir para reaccionar cuando se producen las emergencias, pero también para prevenirlas.

"La emergencia climática mata y tenemos que estar a la altura", ha dicho.

Moreno ha coincidido en que la coordinación "es el camino correcto" y ha asegurado que si no hay "ningún cambio" en la situación meteorológica el fuego de Los Gallardos podría quedar controlado a lo largo del día. Ya está, ha dicho, en una "situación operativa cero".

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El presidente andaluz ha advertido: "Aquí el cambio climático está afectando de manera muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas".

Su Gobierno ya había informado a primera de que no había habido crecimiento del incendio y la actividad del fuego era muy escasa. Las condiciones favorables de la madrugada, con vientos inferiores a los 10 km/h y un progresivo aumento de la humedad relativa hasta el 82 %, habían permitido continuar con los trabajos de consolidación y liquidación de puntos calientes.

Seis de los fallecidos han sido identificados. Se trata de un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, un francés, un belga y una estadounidense.

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado esta mañana un mensaje ES-Alert para ordenar la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones del municipio de Querol (Tarragona) debido al incendio declarado ayer en Aiguamúrcia, que los bomberos esperan estabilizar hoy.

Son los núcleos de Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill, que reúnen entre 300 y 400 vecinos. Se prevé  el retorno de estas personas a sus casas a última hora de la tarde.

 El 95 % del perímetro del incendio está ya estabilizado tras las maniobras de contención efectuadas durante la noche y solo queda pendiente una parte del tercio izquierdo, donde las quemas de ensanchamiento han permitido anclarlo a la carretera.

 Otro incendio forestal con índice de riesgo potencial uno amenaza el Bierzo en Guímara,en una comarca leonesa donde sigue en ese mismo nivel de peligrosidad otro fuego en Caboalles de Arriba.

Comenzó a las 22.40 horas del domingo y los trabajos desarrollados durante la noche no han logrado estabilizarlo.

Además, continúan activos en León los incendios de Canseco, en la comarca leonesa de La Robla, y el de Vanidodes, en la comarca de la Cepeda. Los de Ribota de Sajambre, en Riaño, y Navatejera, en Villaquilambre, también en León, siguen estabilizados.

La evolución de las próximas horas es fundamental para el incendio declarado en Peñarroya de Tastavins, en la comarca del Matarraña (Teruel), aún sin perimetrar y en el que trabajan unas 300 personas, sobre todo para que no se extienda por el flanco derecho y salte un arroyo, dado que afectaría a una masa forestal importante.

El fuego avanza con lentitud, pero con bastantes focos activos, y preocupa el cambio de viento por la tarde, que puede provocar empujar el fuego hacia esa zona boscosa, de unas 1.500-2.000 hectáreas, con barrancos y zonas de difícil acceso.

Aunque no están confinados, los vecinos de la zona han recibido instrucciones para salir lo imprescindible y mantener puertas y ventanas cerradas. El incendio ha afectado por ahora a unas 350 hectáreas.

El incendio que comenzó el sábado en el municipio lucense de Ribas de Sil, en la Ribeira Sacra, sigue activo este lunes tras haber arrasado 140 hectáreas. Pero la situación ha mejorado notablemente durante la noche y la circulación ferroviaria, así como el paso por una carretera provincial que estuvo horas cortada, han quedado restablecidas del todo.

En la provincia de A Coruña, Medio Rural ha dado por controlado desde la pasada noche, a las 23:37 horas, el incendio registrado en los municipios de Vimianzo y Laxe, fusionado en único fuego. EFE

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