El centrocampista Pere Pons, quinto fichaje del Sabadell

Sabadell (Barcelona), 13 jul (EFE).- El experimentado centrocampista Pere Pons se ha convertido este lunes en el quinto fichaje del Sabadell para el año del regreso a LaLiga Hypermotion, según ha confirmado el club vallesano.

Pons, de 33 años, se ha vinculado con el Sabadell hasta 2027 y vuelve así al fútbol español tras cuatro años en Chipre, concretamente en el AEK Larnaka.

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El centrocampista jugó 210 partidos con el Girona entre Primera y Segunda División y la Copa del Rey (2012-2019) y luego disputó 82 partidos con el Alavés (2019-2022), antes de emigrar a la liga chipriota.

Con el AEK Larnaca ha disputado 167 partidos (28 entre la Liga Europa y la Liga Conferencia) y ha ganado una Copa y una Supercopa del país.

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El comunicado del Sabadell asegura que el nuevo jugador arlequinado destaca "por su experiencia en el fútbol profesional, su capacidad para trabajar y esforzarse en el centro del campo", así como "su despliegue físico para aportar en varias facetas del juego".

Pons es la quinta cara nueva del equipo de Ferran Costa para afrontar el reto de la categoría de plata, después de las de Miki Codina, Yanis Rahmani, Alain Ribeiro y Óscar Sanz. EFE

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