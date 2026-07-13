El Ayuntamiento de Palma convoca un minuto de silencio este lunes en memoria de Miguel Ángel Blanco

El Ayuntamiento de Palma ha convocado un minuto de silencio este lunes (12.00 horas) en la plaza de Cort en memoria de Miguel Ángel Blanco, regidor del Ayuntamiento de Ermua, asesinado por ETA en 1997.

Cort se adhiere así a la convocatoria promovida por la Fundación Miguel Ángel Blanco, bajo el lema 'XXIX Aniversario Miquel Ángel Blanco. Tu legado nos compromete'.

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Según ha informado el Ayuntamiento, el acto busca rendir homenaje a su memoria, reafirmar el compromiso de la institución con la defensa de la libertad, la democracia y el estado de derecho, y expresar el recuerdo, el respeto y la solidaridad hacia todas las víctimas del terrorismo.

Durante el acto se leerá el manifiesto elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco.