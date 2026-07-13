Detenido en Ibiza por una orden internacional el multimillonario James Cox Chambers Jr.

Ibiza, 13 jul (EFE).– El multimillonario estadounidense James Cox 'Fergie' Chambers Jr., miembro de una de las mayores fortunas del país, el conglomerado Cox Enterprises, permanece arrestado de manera provisional en Ibiza tras ser detenido el pasado sábado en cumplimiento de una orden internacional de detención, han confirmado a EFE fuentes del caso.

Chambers Jr., conocido también por su activismo político de izquierdas y su apoyo a la causa palestina, fue arrestado en la isla sin que, por el momento, hayan trascendido los delitos que se le atribuyen ni el país solicitante de esta orden de detención.

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Sin embargo, en un comunicado difundido este lunes, Podemos Islas Baleares ha reclamado que se rechace esta petición de extradición de Chambers a Estados Unidos, al considerar que la orden responde a una persecución política.

La coordinadora autonómica del partido, Lucía Muñoz, ha acusado a la administración de Donald Trump de intentar “extender más allá de sus fronteras la persecución contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y apoyan la causa palestina”.

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Muñoz ha defendido que España “no puede ser cómplice” y ha subrayado que cualquier decisión judicial debe estar “plenamente garantizada” por el respeto a los derechos humanos, sin utilizarse para “reprimir el activismo o la solidaridad internacional”.

“La solidaridad no es un delito”, ha defendido Muñoz, que advierte que “cada vez son más” los intentos de equiparar la defensa de Palestina con una “actividad criminal”.

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La formación morada ha alertado además de que una eventual extradición podría sentar un precedente “gravísimo” y “muy peligroso” para los derechos y libertades democráticas. EFE

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