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De Zaragoza a Las Palmas: decenas de ciudades se vuelcan con la selección española

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Madrid, 13 jul (EFE).- Decenas de ciudades en toda España, como Zaragoza o Las Palmas, habilitarán espacios públicos y pantallas gigantes para que miles de aficionados puedan seguir este martes la semifinal del Mundial entre España y Francia.

Ayuntamientos y entidades locales han organizado dispositivos especiales para convertir el encuentro en una cita multitudinaria.

Uno de los principales puntos de encuentro volverá a ser la Plaza de Colón, en Madrid, donde se espera una de las mayores concentraciones de aficionados del país. A ella se sumarán otros espacios emblemáticos como la Plaza del Pilar, en Zaragoza; la Plaza Mayor, en Valladolid; la Plaza de España, en Sevilla; la Plaza de la Marina, en Málaga; la Plaza de la Virgen, en Valencia; o el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, además de numerosas plazas y recintos habilitados en municipios de toda España.

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Los recintos abrirán, en la mayoría de los casos, varias horas antes del inicio del partido para facilitar el acceso de los asistentes y contarán con dispositivos especiales de seguridad, limpieza y movilidad. En algunos casos, las zonas de visionado incluirán actividades de animación y oferta gastronómica para acompañar la retransmisión del encuentro.

La movilización refleja la expectación que ha generado el recorrido de la selección española en el campeonato y el éxito de las convocatorias organizadas durante las anteriores eliminatorias, que reunieron a miles de personas en distintos puntos del país para seguir al combinado nacional.

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España buscará este martes, frente a Francia, el pase a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en un duelo que volverá a sacar el fútbol a la calle y que podrá seguirse de forma colectiva en algunas de las plazas más emblemáticas de España. EFE

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