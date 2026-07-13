De la Torre optará a la reelección como alcalde de Málaga a los 84 años

Málaga, 13 jul (EFE).- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha anunciado este lunes que optará a la reelección en el cargo en las elecciones municipales de 2027, cuando tendrá 84 años y llevará al frente del gobierno municipal veintisiete.

De la Torre (Málaga, 1942) es el alcalde más longevo de las grandes ciudades españolas, lleva en el cargo desde el año 2000 -cuando relevó a Celia Villalobos- y buscará el próximo año su séptima victoria electoral tras las seis anteriores.

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El regidor malagueño, que ha trasladado su decisión a los medios este lunes, ha ganado con mayoría absoluta en cuatro ocasiones (2003, 2007, 2011 y 2023) y con mayoría simple en otras dos (2015 y 2019), mandatos en los que llegó a acuerdos con Ciudadanos. EFE

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