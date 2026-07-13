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Condenado a siete años y medio de cárcel por agresión sexual a una mujer en estado de embriaguez en Córdoba

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de prisión de siete años y medio impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba a un hombre por supuestamente agredir sexualmente con penetración a una mujer en estado de embriaguez en casa de un amigo.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el acusado y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, aunque cabe interponer recurso de casación.

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En concreto, se da por probado que los hechos ocurrieron en Córdoba entre la noche del 6 y el 7 de septiembre de 2019, cuando, tras coincidir en un pub de Córdoba capital, la víctima "comenzó a sentirse mal", siendo acompañada por otra persona "a los servicios del establecimiento, donde vomitó, empeorando su estado hasta el punto de no poder mantenerse erguida", lo que motivó su traslado al exterior del establecimiento.

"Ya fuera y tras negarse esta última a que los amigos avisaran a una ambulancia por miedo a la reacción de sus padres, decidieron trasladarla al domicilio" de uno de los amigos. Una vez en el referido domicilio, tras introducir a la víctima "en la bañera y mojarla para intentar reanimarla, la llevaron a uno de los dormitorios del piso, quitándole la ropa mojada" y dejándola "tendida en la cama" para descansar.

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Según la resolución, una vez allí, el acusado entró en el dormitorio, "desnudándose e introduciéndose en la cama donde estaba tendida, penetrándola con el pene por la vía anal, bucal y vaginal, al tiempo que la agarraba para obligarla, pese a que ella intentaba apartarlo, si bien no lo consiguió debido al estado de aturdimiento y desorientación que seguía sufriendo por su estado de embriaguez", llegando el acusado a "eyacular en su vagina".

A consecuencia de los hechos relatados, la víctima sufrió "tres erosiones tipo arañazo en región escapular derecha, leve equimosis transversa en el dorso del brazo derecho, erosión superficial filiforme en región axilar derecha y pequeña solución de continuidad epidérmica tipo grieta localizada en borde externo a las seis horas y pocos milímetros en región anal, lesiones que han precisado para su sanidad una primera asistencia facultativa, habiendo sufrido cinco días perjuicio personal básico, sin ningún día de pérdida temporal de calidad de vida".

Además de la pena de prisión, el procesado ha sido condenado a una orden de alejamiento sobre la víctima de 500 metros y de comunicación con ella durante nueve años, libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por el tiempo de siete años y el pago de una indemnización de 200 euros por las lesiones sufridas y de 7.800 euros por el daño moral causado. Por otro lado, se ha absuelto al acusado de otro delito cometido sobre una de las acompañantes.

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