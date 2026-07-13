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Cerezo destaca que el “compromiso” de Hjulmand ha sido “fundamental” para su fichaje

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Madrid, 13 jul (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, destacó este lunes “todo” lo que ha hecho el internacional danés Morten Hjulmand para fichar por el conjunto rojiblanco, resaltó que su “compromiso ha sido fundamental” en ese sentido y consideró que es un “medio centro con galones y experiencia en Europa”.

“Destacar todo lo que has hecho para ser nuevo jugador del Atleti. Tu compromiso ha sido fundamental. El Atleti es pasión, esfuerzo, coraje y corazón. Y puedes estar seguro que todos nosotros y la gran afición rojiblanca siempre estará contigo para alcanzar los retos y los objetivos que tenemos por delante”, expuso el dirigente en la presentación del jugador en el Metropolitano.

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“A sus 27 años, se ha convertido en un referente de la selección danesa, donde ya suma 27 internacionalidades. En la última Eurocopa fue uno de los líderes del equipo, por su jerarquía y su mando en el centro del campo. Es un medio centro con galones y experiencia en Europa”, apuntó el presidente del club rojiblanco sobre el futbolista, que ha firmado hasta el 30 de junio de 2031.

También apuntó que Hjulmand destaca por su “inteligencia táctica y su capacidad para dar equilibrio desde su posición de medio centro; talento y virtudes que ya ha demostrado en los equipos que ha jugado y elevará en esta nueva etapa”. EFE

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