Bolaños insiste en la idea del Gobierno de agotar la Legislatura aunque no salga adelante la senda de estabilidad

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido hoy en la idea del Gobierno de agotar la Legislatura aunque no saliera adelante la senda de estabilidad, paso previo a presentar los Presupuestos, que se vota mañana en el Parlamento.

"Mañana se somete al Congreso de los Diputados la senda de estabilidad que aprobó el Gobierno, la ley dice que efectivamente si no se aprobara hay que presentarla una segunda vez al Congreso", ha recordado el ministro durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Dicho esto, el ministro ha lamentado que haya grupos que van a votar en contra a pesar de que se está presentando "el mayor techo de gasto de la historia de nuestro país, lo que supone mayor estado del bienestar".

Unos objetivos de estabilidad y un techo de gasto que prevé facilitar casi 6.000 millones de euros más a las comunidades autónomas, que se pueden aplicar en sanidad, educación, servicios sociales o transportes, según Bolaños.

PUBLICIDAD

Al ser preguntado si esto quiere decir que si no se aprueban los presupuestos no se van a adelantar las elecciones, Bolaños ha señalado que es el presidente del Gobierno quien tiene que tomar esa decisión y ha recordado: "La idea del presidente del gobierno es agotar la legislatura y llevar la legislatura a término".

Además, ha argumentado que aunque la ley dice que hay que presentar los presupuestos, también "tiene en cuenta que hay dificultades parlamentarias para sacar adelante los presupuestos, porque el Congreso de los Diputados es el que ha votado España, nos podrá gustar más o menos, pero es lo que ha votado la ciudadanía".

PUBLICIDAD