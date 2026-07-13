Andrea Gómez, primer fichaje del Alavés en su regreso a la Liga F

Vitoria, 13 jul (EFE).- Andrea Gómez se convirtió este lunes en el primer fichaje del Deportivo Alavés con vistas a la próxima temporada 2026-2027, en el regreso de las Gloriosas a la Liga F.

La atacante catalana llega procedente del Granada CF Femenino, tras jugar las tres últimas temporadas en la máxima categoría en los que ha firmado ocho goles y cinco asistencias.

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Para el club vitoriano, se trata de “una jugadora de gran envergadura y notable calidad técnica, que destaca por su capacidad para llegar al área rival, su presencia física y su olfato goleador”.

La llegada de esta polivalente futbolista coincide con las renovaciones de ocho jugadoras que lograron el ascenso de categoría.

Son la capitana Inés Altamira, Carmen Sobrón, Laura Navajas, Sofía Fuente, Reyes Moreno, Laia Parera, Nayadet López y Merche Izal, que formarán el núcleo duro del vestuario albiazul. EFE

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