Andalucía rechaza el "traje a medida al independentismo" de la propuesta de financiación

Sevilla, 13 jul (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno andaluz y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha vuelto a rechazar este lunes la propuesta de un sistema de financiación que es "un traje a medida para el independentismo" catalán, y ha reclamado un fondo transitorio para Andalucía mientras se aprueba el nuevo modelo.

En declaraciones enviadas a los medios, España ha dicho que el sistema de financiación autonómica que presenta el Gobierno central a las comunidades autónomas "es un traje a medida para el independentismo catalán y además un traje a medida que pagamos todos los españoles".

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Un día antes de que se produzca una reunión técnica entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para abordar el sistema de financiación, la vicepresidenta ha recordado que Andalucía ya dijo en su momento que rechazaba el modelo propuesto por el Ejecutivo central "como lo han rechazado todas las comunidades de España salvo una".

"Cataluña es la única que acepta este sistema de financiación porque está diseñado por el independentismo, un sistema de financiación que privilegia al independentismo catalán y perjudica ampliamente a Andalucía", ha subrayado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

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Ha advertido de que el Gobierno andaluz va a seguir defendiendo a Andalucía "por encima de todo" y ha avisado que lo que no puede ser es que Andalucía reciba con este sistema de financiación 143 euros menos que la media, y que reciba 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña.

Se ha preguntado si vale más un ciudadano de Cataluña que un ciudadano de Andalucía y, tras calificar de "injusticia total" este sistema, ha advertido al president de la Generalitat, Salvador Illa, que cuando afirma que "Cataluña quiere liderar, en realidad es hacer trampa".

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"Esto es una traición a todas las comunidades autónomas porque este sistema de financiación está diseñado por el independentismo para beneficiar al independentismo", ha destacado España, quien ha insistido en que mientras no se aprueba el sistema Andalucía "necesita un fondo transitorio de nivelación, un fondo que compense la infrafinanciación".

Ha recordado que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, pidió el fondo transitorio cuando fue consejera en Andalucía pero cuando fue ministra "lo rechazó", y el actual ministro, Arcadi España, pedía también el fondo cuando era consejero de Hacienda en Valencia "y a ver qué hace ahora".

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Se ha mostrado convencida de que tanto la anterior ministra como el actual "reciben órdenes del independentismo catalán", y mientras tanto, del fondo transitorio de nivelación para compensar a Andalucía mientras se aprueba un nuevo sistema de financiación "nada de nada". EFE