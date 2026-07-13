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Albares vuelve a pedir a la UE que prohíba el comercio con los "asentamientos ilegales" de Cisjordania

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vuelto a pedir que se prohíba "totalmente" el comercio "de los productos procedentes de los asentamientos ilegales" en los "territorios ocupados" por Israel en Gaza y Cisjordania, en el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE celebrado este lunes.

"España hace ya mucho tiempo que ha prohibido su importación a nivel nacional, y la Unión Europea tiene que hacerlo", ha afirmado Albares a su llegada al Consejo, que ha hecho referencia a la "opinión consultiva" del que hay "desde 2024" en el Tribunal Internacional de Justicia que "dice muy claramente que es ilegal el comercio con productos que provengas de esos asentamientos".

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"Europa tiene que alzar su voz y hoy es una muy buena oportunidad", ha añadido.

AYUDA ENERGÉTICA A UCRANIA

En el encuentro, también se ha tratado la situación de Ucrania, con el ministro ucraniano Adrii Sybiha, que ha informado sobre los "últimos acontecimientos" y las "futuras necesidades" del país, principalmente en cuanto a la energía con la vista puesta en el próximo invierno, tras cuatro años de guerra con Rusia.

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Según explica Exteriores, los ataques del ejército ruso han provocado la pérdida del 70% de la capacidad eléctrica de Ucrania, por lo que España ha enviado "varias partidas de generadores" y "quipos de alta tensión para subestaciones eléctricas", y también participa en un proyecto con "unidades de cogeneración para asegurar la calefacción en la ciudad de Sama".

DONANTES PARA PALESTINA

Albares también ha participado en la segunda edición del Grupo de Donantes para Palestina en el que España contribuye con 4 millones de euros este año además de los 50 que aportó en la primera edición. Y a través del programa de la AECID y del Horizon Trust Fund del PNUD con el que ha contribuido con otros cinco millones de euros.

"España ha sido en 2025 el cuarto mayor contribuyente de UNRWA, con una contribución de 38 millones de euros; y en 2026 ya ha hecho aportaciones por 15 millones de euros. Con esto, el total anunciado hoy asciende a 24 millones", ha informado Exteriores en un comunicado.

El ministro ha afirmado que se debe impulsar "una acción aún más firme para aliviar la catástrofe humanitaria sobre el terreno y estar al lado de la población gazatí" y ha insistido en que los esfuerzos deben focalizarse en "la aplicación de la solución de dos Estados". "Este es el camino hacia una paz justa y duradera para palestinos e israelíes. Este es el camino para sentar bases sólidas para la seguridad y la estabilidad regionales", ha concluido Albares.

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