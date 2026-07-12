Temas del día de EFE España del lunes 13 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Turre (Almería)- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería), en el que han muerto 12 personas y que ha quemado 7.000 hectáreas.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DESAYUNOS EFE RTVE

Madrid - Quinta edición de los Desayunos de EFE y RTVE con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como protagonista, que responderá a preguntas de Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Rosa María Molló, directora del informativo ‘24 horas’ de RNE, y Gemma Bastida, delegada de la Agencia EFE en Cataluña.

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(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

- A las 09:30 horas

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - Cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid deliberan, en una reunión a puerta cerrada tras la que no se prevé que trascienda lo decidido, sobre dos recursos y una queja presentados contra tres resoluciones del juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, entre ellas la decisión clave de que los investigados sean juzgado por un tribunal de jurado.

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(Texto)

- A partir de las 10:00 horas

UE GIBRALTAR

La Línea de La Concepción (Cádiz) - Una década después del referéndum del brexit y tras cinco años de negociaciones, los vecinos del Campo de Gibraltar y Gibraltar vivirán por fin esta semana sus consecuencias: el hito histórico que supondrá el derribo del que es considerado uno de los pasos fronterizos más pequeños del mundo y una barrera física y emocional para los habitantes de ambos lados.

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BARÓMETRO SANITARIO

Madrid - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica la primera oleada del Barómetro Sanitario 2026, una encuesta en la que los españoles evalúan el funcionamiento del sistema público de salud.

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- A las 11:00 horas

SALUD ALZHEIMER

València - El impacto psicológico y laboral que sufren los familiares de personas con Alzheimer es "devastador" por la atención constante que pueden requerir los afectados, lo que lleva a muchos cuidadores a reducir su jornada laboral o a abandonar su puesto de trabajo, según se ha puesto de manifiesto en el Foro EFE "Alzheimer, demencia y retos legales: cómo proteger a las personas afectadas y a sus familias".

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FORMACIÓN PROFESIONAL

Madrid - Ante la eclosión de nuevos centros de Formación Profesional (FP) privados, el Gobierno plantea una nueva ley que regule la calidad de su oferta y asegure un mínimo de presencialidad en los títulos online, pero también propone que los centros que oferten ciclos cortos y especializados puedan integrarse en una Red Estatal de Centros Asociados y recibir subvenciones directas. Ruth del Moral

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023458895, 8022656974)

TURISMO VERANO

Madrid - Los intercambios de viviendas se han convertido en un modelo "consolidado y en constante crecimiento" para quienes buscan un turismo "menos masificado y más lento", un método que se normaliza entre los españoles, con más de 120.500 intercambios en todo 2025, un 42 % más, explica a EFE la portavoz en España de HomeExchange, Pilar Manrique.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023328616)

SANFERMINES 2026

Pamplona - Una vez superada la vorágine del fin de semana, los Sanfermines encaran la recta final con jornada dedicada a las personas mayores con los toros de la ganadería de Miura como protagonistas del penúltimo encierro y corrida de la feria.

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TIEMPO CALOR

Madrid - A las puertas de la segunda quincena de julio, España se adentra en la canícula, el periodo más caluroso del año, y el escenario es claro: el calor persistirá durante los próximos días y, en muchas zonas, alcanzará valores por encima de los normales para esta época, como es el caso del nordeste peninsular y Mallorca, donde se prevén máximas de entre 39-40 grados.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - Corales, estrellas de mar, conchas y caracolas, los accesorios de inspiración marina que más nos recuerdan a la infancia se cuelan en los diseños de accesorios. De pendientes a collares, gargantillas o anillos, de versiones discretas a maxi nos sumergen en el espíritu de la Sirenita. Inmaculada Tapia

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- DESAYUNOS EFE RTVE.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en los Desayunos de EFE y RTVE Instituto Cervantes, c/ Alcalá, 49 (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Turre (Almería).- INCENDIOS FORESTALES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las zonas afectadas por el grave incendio de Los Gallardos (Almería), se reúne con responsables del dispositivo de emergencias y ofrece una declaración institucional. Puesto de Mando Avanzado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, comenta la actualidad en una rueda de prensa. C/ Francisco de Villaespesa, 18. Madrid (Texto) (Foto)

11:15h.- Madrid.- AUDIENCIAS MILITARES.- El rey recibe en audiencia a generales de división y capitanes de navío Palacio de El Pardo (Foto)

12:00h.- Madrid.- PREMIO CONVIVENCIA.- El Senado acoge el acto de entrega del XXXIV Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta a los dirigentes opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado por su labor en favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela, al que asiste el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Senado (Texto) (Foto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Los máximos responsables de las formaciones del espacio plurinacional, Comuns, Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar, Compromís, Més, CHA y Partido Verde, mantienen un encuentro para hacer balance de la acción política de este curso y situar las prioridades del próximo con la presencia de Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, y los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en el Congreso. Congreso (Sala Constitucional). (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Lugar: Sede nacional del PP (c/ Génova, 13) (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- BECAS EUROPA.- El rey recibe en a los participantes de las becas Europa de la Universidad Francisco de Vitoria Palacio Zarzuela (Foto)

20:00h.- Madrid.- MIGUEL ÁNGEL BLANCO.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el homenaje por el XXIX aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y la senadora y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco. Lugar: Jardines de Miguel Ángel Blanco (c/ Federico Salmón, 36) (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

08:00h.- Madrid.- INE CONSTRUCCIÓN.- El INE publica el índice de producción de la construcción correspondiente a mayo. (Texto)

09:00h.- Madrid.- SINIESTRALIDAD LABORAL.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de siniestralidad laboral del mes de mayo.

09:00h.- Madrid.- TECNOLOGIA FINANZAS.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá el acto de relanzamiento del espacio controlado de pruebas ("sandbox") del sistema financiero. Salón de Actos del Ministerio de Economía. Paseo de la Castellana, 162 (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- SEGUROS PLATAFORMA.- Madrid Reinsurance Week presenta una nueva plataforma profesional y técnica para consolidar Madrid como punto de conexión entre España, Latinoamérica y el Caribe en materia de reaseguro. Oficinas Zurich. P.º de la Castellana, 81, Planta 22,

10:00h.- León.- TECNOLOGÍAS CIBERSEGURIDAD.- El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales Antonio Hernando Vera preside la inauguración institucional de la undécima edición del Cybersecurity Summer BootCamp 2026, un evento internacional de referencia para la capacitación de expertos en ciberseguridad organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Universidad de León y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Auditorio Ciudad de León. (Texto) (Foto)

10:00h.- València.- PRESUPUESTOS GENERALITAT.- La Comisión de Economía de Les Corts Valencianes debate el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4 (Texto)

10:30h.- Madrid.- COMPETITIVIDAD FISCAL.- El Instituto de Estudios Económicos (IEE) presenta el informe “Competitividad fiscal 2025. Incrementar el IVA turístico deterioraría la competitividad fiscal de España”. Diego de Léon 50 + streaming (Texto)

10:30h.- Bergara (Gipuzkoa).- SINDICATOS AVANZA.- La plantilla de Avanza se concentrará frente a los juzgados de Bergara para denunciar que un trabajador afiliado de ELA "sufre represión sindical por parte de la empresa" Juzgados

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN SEPI.- La directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández, comparece en la Comisión de Investigación de la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- INDUSTRIA AEROESPACIAL.- Pangea Propulsion inaugura sus nuevas instalaciones situadas en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y dedicadas a la fabricación, ensamblaje y ensayo de sistemas de propulsión espacial en un acto con el ministro de Industria, Jordi Hereu; el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, y otros representantes institucionales. Calle de José Agustín Goytisolo, 15, 08908, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

13:30h.- A Coruña.- EMPRESAS CONCENTRIX.- Movilización de la plantilla de Concentrix en A Coruña, la empresa que presta servicio de atención a usuarios de Microsoft, ante el anuncio de 80 despidos para ser sustituidos por inteligencia artificial. Ante el centro de trabajo. Rúa Newton, 7.

14:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El director de Retorno Absoluto de la gestora estadounidense Payden & Rygel, Eric Souders, presenta las perspectivas de la firma para el segundo semestre del año. Restaurante Urrechu. C/ Velázquez, 150

17:00h.- Madrid.- TELEFÓNICA FORMACIÓN.- El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, firma con la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar, el acuerdo de intenciones '42 Alicante' -un campus de programación y tecnología- en un acto el que participa el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa. Distrito Telefónica. Ronda de la Comunicación. Edificio Norte. Planta 1 (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- JUSTICIA DERECHO.- El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena participa en el curso de verano del CEU 'Justicia y Estado de derecho'. Edificio María Cristina (Foto)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El presidente de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), Adrià Revert, declara como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Juzgados (Texto)

10:00h.- San Sebastián de los Reyes (Madrid).- SEGURIDAD VIAL.- El director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), Álvaro Gómez, y representantes de ASPAYM presentan la campaña especial de control y vigilancia del consumo de alcohol y drogas entre los conductores. Kilómetro 24 de la M-100

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez que investiga a una presunta trama para desestabilizar causas judiciales del PSOE o del Gobierno interroga a varios testigos, entre ellos el primer abogado del exministro Jose Luis Ábalos y José Norberto Uzal, que fue director general de Hafesa. Calle García Gutiérrez s/n (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- BEGOÑA GÓMEZ.- La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid se reúne a puerta cerrada para deliberar sobre los recursos que la Fiscalía y las defensas interpusieron contra dos decisiones clave del juez Juan Carlos Peinado: el auto que propuso juzgar a Begoña Gómez y la resolución que dejó la causa en manos de un jurado popular. Audiencia Provincial. Avenida Santiago de Compostela

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid afronta la recta final del juicio a Israel C.R. y Fernando R.P., acusados del asesinato de Francisco Pablo Páez, 'Francis', que fue encontrado dos años después de su desaparición dentro de una fosa séptica, con la declaración de peritos. C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a Idris K., acusado de matar de una puñalada en septiembre de 2024 en el madrileño parque de Canillejas a un hombre al que además le robó la cartera, por lo que la Fiscalía pide que sea condenado a 14 años y nueve meses de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- Madrid.- POLICÍA GRUPO OPERATIVO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta las nuevas capacidades del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional (GOIT), en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid.

10:00h.- Barcelona.- VACUNACIÓN POLICÍAS.- La Fiscalía, los sindicatos policiales y las defensas exponen sus conclusiones en el juicio a la cúpula de Salud durante la pandemia por el retraso en la vacunación agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña Audiencia de Barcelona. Sección Sexta. (Texto)

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Las Palmas juzga un delito de abuso sexual. Audiencia de Las Palmas. Sección sexta

11:00h.- Roquetas de Mar (Almería).- GUARDIA CIVIL.- Concentración con motivo del desmantelamiento de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. Frente al Cuartel de la Guardia Civil

11:50h.- Badajoz.- POLÍTICA DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Brigada ‘Extremadura’ XI en el Acuartelamiento ‘General Menacho’ en Badajoz. Base militar 'General Menacho' (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- DEMOCRACIA DESINFORMACIÓN.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en el debate 'Democracia a prueba de bulos: una respuesta europea a la desinformación', organizado por la Fundación Avanza, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid

19:30h.- San Sebastián.- MIGUEL ÁNGEL BLANCO.- Acto en memoria de Miguel Ángel Blanco con motivo del 29 aniversario de su asesinato a manos de ETA organizado por un grupo de vascos constitucionalistas, que se suman así a la campaña de la fundación que lleva el nombre del edil del PP de Ermua. Alderdi Eder

SOCIEDAD

Almería.- INCENDIOS FORESTALES.- La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, visita las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos, en Almería, se reúne con los alcaldes de Bédar, Lubrín y Antas y atiende a los medios de comunicación. Almería

08:00h.- Pamplona.- SANFERMINES ENCIERRO.- Séptimo encierro de los Sanfermines 2026 con la ganadería de Miura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:45h.- Madrid.- CONSEJO DISCAPACIDAD.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, realiza declaraciones antes de la reunión del Consejo Nacional de Discapacidad. Real Patronato sobre Discapacidad. C/ Serrano, 140.

10:00h.- Madrid.- DEPENDENCIA CUIDADOS.- La secretaria de Estado de Derechos Sociales y co-coordinadora de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, realiza la apertura del Curso de Verano El Escorial organizado por el IMSERSO 'Itinerarios formativos para los profesionales de los cuidados. Calidad en el empleo y profesionalización del sector'. Hotel Dorma Victoria Palace (San Lorenzo de El Escorial).

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en el curso de verano de la Universidad Complutense 'Identidades en tránsito: Perspectivas interdisciplinarias sobre inmigración' junto con la responsable de la Unidad de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el representante de la Comisión Española de Ayuda al Refugiaado (CEAR), Paco Garrido. Hotel Victoria (Texto)

10:00h.- Barcelona.- PRINCESA GIRONA.- Rueda de prensa de presentación de los seis jóvenes galardonados con los Premios Princesa de Girona 2025: la cineasta Gemma Blasco, el emprendedor social Hatim Azahri, la empresaria Patricia Aymà, el investigador Rafael Luque, la empresaria Mercedes Bidart y el investigador José Eduardo Méndez Gran Teatro del Liceu (Texto) (Foto)

10:30h.- Barcelona.- TECNOLOGÍA CATALUÑA.- El Cercle Tecnològic presenta el Barómetro del sector tecnológico en Catalunya en un acto al que asiste la secretaria de Políticas Digitalse, Maria Galindo; el secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort; así como el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls. seu del Cercle Tecnològic. Riera de Sant Miquel 3, 3r 2a (Texto)

11:00h.- Madrid.- BARÓMETRO SANITARIO.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica la primera oleada del Barómetro Sanitario 2026 (Texto)

11:30h.- Madrid.- NIÑOS SAHARAUIS.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, recibe a los niños y niñas saharauis participantes en el programa Vacaciones en Paz. Ministerio de Juventud e Infancia.

12:00h.- Madrid.- PREMIOS CONVIVENCIA.- Acto de entrega XXXIV Premio de Convivencia.en el antiguo salón de plenos de Senado. Senado.

12:15h.- València.- INVESTIGACIÓN BECAS.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, preside el acto de entrega de las acreditaciones Severo Ochoa y María de Maeztu a centros y unidades de investigación de excelencia, que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación. Auditorio Cubo Azul de la Ciudad Politécnica de la Innovación. Universitat Politènica de València. Edificio 88, 3ª planta, avda. dels Tarongers, acceso J (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- CORPORACIÓN RTVE.- El Presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE comparece en la Comisión Mixta de control parlamentario para responder diferentes preguntas sobre programación, el plurilingüismo o la financiación. Congreso de los Diputados (Texto) (Foto)

12:30h.- Pamplona.- SANFERMINES 2026.- La corporación municipal ofrece una recepción institucional del Ayuntamiento de Pamplona a las personas centenarias. Casa Consistorial (Texto)

13:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- CURSOS VERANO.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, participa en la mesa redonda “España ante la nueva competencia global: cómo atraer inversión, ensayos y fabricación biofarmacéutica”, en el curso Innovación Biofarmacéutica en España: Competitividad, Acceso y Futuro de la Salud. Hotel Victoria.

15:45h.- Madrid.- CORPORACIÓN RTVE.- La subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE se reúne para redactar y aprobar la propuesta. Congreso de los Diputados

17:00h.- Aranda de Duero.- PRENSA PODER.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece la ponencia inaugural de la 14ª edición de las jornadas 'Prensa y poder', organizada por los Gabrielistas y titulada 'Una propuesta para España hoy'. Ciudad de la Educación. La Aguilera. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Madrid.- PRADO BÉCQUER.- El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, presenta por primera vez la serie completa de Valeriano D. Bécquer sobre las costumbres populares de España Museo del Prado. Puerta de Jerónimos

11:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- El Grec Festival presenta los espectáculos 'Muljil', de la compañía Elephants Laugh, '1 Degree Celsius', con Sung Im Her, y 'Ceramic Circus', con Julian Vogel. Palau de la Virreina (Texto)

11:30h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación en rueda de prensa de la obra ‘Timón de Atenas’ en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con la presencia de Pepe Viyuela, Esther Acevedo y Tomas Pozzi. Sede del festival (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Salinas de Añana.- ECLIPSE SOLAR.- El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, presenta la exposición itinerante 'El día de los dos atardeceres', organizada con motivo del eclipse total de sol que será visible desde Euskadi el próximo 12 de agosto. Además, explicará las actuaciones del Gobierno Vasco para garantizar una observación segura del eclipse. Valle Salado de Añana (Calle Real) (Texto) (Foto)

18:00h.- Barcelona.- RUMBA CATALANA.- El Museu d'Història de Catalunya inaugura la exposición 'La rumba catalana a Gràcia', que reivindica el papel del barrio barcelonés en el nacimiento y consolidación de este movimiento musical Museu d'Història de Catalunya (Texto)

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo lidian toros de la ganadería de Miura dentro de la Feria del Toro de Pamplona. Plaza de toros (Texto) (Foto)

19:00h.- Santander.- DANIEL INNERARITY.- La vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Mariola Urrea entrega el título de doctor honoris causa por la institución académica al filósofo Daniel Innerarity. Hall del Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

20:00h.- Santiago de Compostela.- AMANCIO PRADA.- Amancio Prada cumple en Compostela su sueño de cantar a Rosalía de Castro en Bonaval, donde descansan sus restos, algo que desea desde la primera vez que entró en ese lugar en el que siente que la poetisa continúa aportando luz. Iglesia de Bonaval. (Texto) (Foto)

21:00h.- El Sauzal (Tenerife).- GASTRONOMÍA PREMIOS.- La Fundación Diario de Avisos entrega los premios nacionales de gastronomía que llegan su nombre, en su edición número 41. Teatro

21:00h.- El Sauzal (Tenerife).- PREMIOS GASTRONOMÍA.- La Fundación Diario de Avisos celebra la 41 edición de los Premios Nacionales de Gastronomía Teatro El Sauzal

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