Sánchez irá a la Fiesta Nacional francesa sin haber podido culminar el Tratado de Amistad

Madrid, 12 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo martes, 14 de julio, al desfile en París con motivo de la celebración del Día Nacional de Francia, una visita que realizará sin que se haya podido culminar aún la tramitación en España del Tratado de Amistad bilateral firmado en 2023.

Sánchez estará presente en ese desfile, que discurrirá por los Campos Elíseos de la capital francesa, invitado por el presidente del país, Emmanuel Macron.

Además, la víspera participará en la reunión convocada en París de los líderes que conforman la Coalición de Voluntarios por Ucrania, en la que Macron ha avanzado que se pretende reforzar el apoyo miliar a este país con nuevas iniciativas en materia de defensa, seguridad e industria.

PUBLICIDAD

Francia ha invitado a participar en el desfile por su Fiesta Nacional a delegaciones militares de los países que integran esta coalición, impulsada por Francia y Reino Unido en apoyo de Ucrania y de la que forman parte una treintena de países.

Han pasado diecinueve años desde la última vez que un presidente del Gobierno español acudió al desfile por el Día Nacional de Francia, ya que el último hasta ahora había sido José Luis Rodríguez Zapatero.

PUBLICIDAD

Zapatero presenció ese desfile el 14 de julio de 2007, cuando acudió invitado por el entones presidente francés, Nicolás Sarkozy, tras haber participado el día anterior en París en una cumbre euromediterránea.

Se da la circunstancia de que Sánchez y Macron coincidirán horas antes de que las selecciones nacionales de España y Francia se enfrenten en una de las semifinales del Mundial de fútbol.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno estará presente en el desfile días después de que el Senado haya impedido culminar la tramitación de un acuerdo entre España y Francia al que los dos gobiernos otorgan una gran trascendencia, el Tratado de Amistad bilateral.

Es un tratado que se suscribió en la última cumbre entre España y Francia celebrada hasta ahora, la que tuvo lugar en Barcelona el 19 de enero de 2023 presidida por Sánchez y Macron.

PUBLICIDAD

Estas iniciativas deben ser ratificadas por los parlamentos de los dos países, y mientras que Francia ya ha cumplido ese trámite, España no lo ha hecho por el rechazo del Partido Popular y de Vox.

El PP se opone al texto porque incluye un artículo por el que se permite que miembros de los respectivos gobiernos puedan asistir a los consejos de ministros del otro país.

PUBLICIDAD

"Un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación", recoge ese artículo.

Ya hubo en mayo del año pasado una votación en el Congreso que rechazó el acuerdo porque a los votos en contra del PP y de Vox se sumaron las abstenciones de Junts y Podemos.

PUBLICIDAD

Por ello el Gobierno tuvo que volver a enviar el tratado de nuevo a la cámara el pasado mes de abril, después de que los dos gobiernos suscribieran una interpretación para salvar las reticencias a que eso suponga la presencia de un representante francés en reuniones del Consejo de Ministros en España.

Según esa interpretación pactada por España y Francia, los ministros foráneos participarán "en los márgenes", en reuniones formalmente separadas, y por tanto no estarán presentes en las deliberaciones del gobierno respectivo.

PUBLICIDAD

La interpretación permitió que el pleno del Congreso ratificara el tratado el pasado 18 de junio, ya que aunque PP y Vox mantuvieron su voto en contra, Junts y Podemos se mostraron esta vez favorables al mismo.

El siguiente paso es en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y el pleno de la cámara decidió el pasado jueves plantear una cuestión previa al Tribunal Constitucional (TC) y que ha implicado la paralización de la tramitación.

PUBLICIDAD

Ya había habido un recurso del PP al TC en febrero del año pasado, pero el tribunal no entró a resolver el asunto porque, entretanto, había decaído en el Congreso.

Desde la cumbre de 2023 en la que se suscribió el tratado, no ha vuelto a celebrarse una reunión de esas características entre España y Francia, cuando la práctica habitual es que tengan carácter anual.

Sin embargo, los dos gobiernos desvinculan oficialmente ese hecho de la imposibilidad de que se haya ratificado hasta ahora el acuerdo por parte de España. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022155529)