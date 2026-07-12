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Pamplona sale en Sanfermines a la calle contra la violencia sexual

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Pamplona, 12 jul (EFE).- La plaza del Castillo de Pamplona, centro neurálgico de los Sanfermines, ha acogido este domingo una concentración de protesta contra la violencia sexual y las agresiones sexistas denunciadas durante estas fiestas, muchas de ellas en forma de tocamientos pero también con un detenido por presunta violación.

Ha sido al término de la corrida de toros que todas las tardes reúne a miles de personas y a cuya salida muchos de los mozos y las mozas de las peñas, muy concienciadas y participativas en iniciativas para rechazar estas agresiones, se han acercado a participar en la protesta convocada por el Movimiento Feminista de Iruñerria, a la que se han sumado otros cientos de personas.

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Ante ellas, en el escenario desde el que en Sanfermines actúan los grupos musicales en este céntrico espacio pamplonés, representantes del Movimiento Feminista han desplegado una pancarta con el lema "Emakumeon kontrako indarkeriarik ez. No a la violencia contra las mujeres".

Junto a ellas se han situado una mujer en nombre de cada una de las 16 peñas de Pamplona, cuyas pancartas se habían desplegado entre el público aunque exhibidas por su parte trasera, por la que muchas de ellas llevan el color lila que caracteriza la concienciación feminista.

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Entre el público también, entre los varios miles de personas anónimas, han destacado representantes de los diferentes grupos políticos del Parlamento como UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Y también representantes institucionales con la presidenta del Gobierno foral, María Chivite; la consejera Ana Ollo, o la senadora autonómica Uxue Barkos.

Dos de las portavoces del movimiento han leído entonces un comunicado, en euskera y castellano, en el que han lamentado al menos 27 denuncias por tocamientos, insultos y acoso interpuestas por otras tantas mujeres, así como la constatada por violación, por la que este domingo la juez ha enviado a un hombre a prisión.

"Todo nuestro cariño y apoyo. Estamos aquí", han dicho a las víctimas, para animar a "ocupar calles y plazas, no quedarnos calladas". "Estamos hartas y cansadas, pero también estamos organizadas", han dicho para sacar del contexto de los Sanfermines estas actitudes: "No es la fiesta, son ellos".

Así, han reivindicado el derecho de las mujeres a "bailar, salir y ligar sin miedo", por lo que han pedido que quienes deben quedarse en casa son quienes acosan y agreden sexualmente. Y por ello además han pedido ayuda y colaboración a los hombres; "necesitamos que os posicionéis, que luchéis con nosotras", han instado.

Además, han dado las gracias a los presentes, varios miles de personas en la plaza, por "una respuesta una vez más de no mirar a otro lado". EFE

(Foto) (Video)

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