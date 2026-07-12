Muere un hombre cuando se bañaba en el río Júcar en el municipio de Sumacàrcer (Valencia)

València, 12 jul (EFE).- Bomberos del consorcio provincial de Valencia han localizado sin vida a un hombre al que se había perdido de vista la tarde de este domingo mientras se bañaba en el río Júcar, en el término municipal de Sumacàrcer (Valencia).

En la búsqueda del hombre, que se ha iniciado sobre las 19:00 horas, han participado bomberos del parque de Xàtiva, el jefe del sector y rescatadores GERA con un helicóptero MV6-R del Consorcio.

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Finalmente, los miembros del dispositivo de búsqueda han localizado el cuerpo sin vida del bañista, según ha informado el Consorcio provincial de Bomberos.

La identidad y las posibles causas de la muerte no han sido facilitadas.

El pasado miércoles falleció también en este municipio valenciano un joven cuando se bañaba en el río Júcar, en la zona del área recreativa de l'Esgoletja. EFE

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