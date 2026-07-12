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Lunes, 13 de julio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

- FRANCIA-ESPAÑA. Arlington, Texas (Estados Unidos). Las selecciones de Francia y España velan armas este lunes para su duelo del martes en la primera semifinal del Mundial 2026, en el estadio AT&T de Arlington, Texas (Estados Unidos). Entrenamientos oficiales y ruedas de prensa de los dos seleccionadores: Didier Deschamps y Luis de la Fuente. Por Óscar Maya Belchí.

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. Previa del Francia-España y actualidad de las otras dos selecciones semifinalistas, Inglaterra y Argentina.

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FÚTBOL LALIGA BARCELONA

Barcelona. El tercer capítulo de la 'era Flick' en el Barcelona arranca este lunes con el inicio de una pretemporada que estará condicionada por la disputa del Mundial, pues con diez jugadores el equipo azulgrana es el más representado en las semifinales del torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

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FÚTBOL LALIGA REAL MADRID

Madrid. Apenas unas semanas después del final de la temporada, el Real Madrid regresará este lunes al trabajo con José Mourinho al frente para capitanear un nuevo proyecto en el club blanco, que comenzará con los habituales reconocimientos médicos y una sesión de entrenamiento vespertina con los jugadores disponibles.

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FÚTBOL LALIGA ATLÉTICO MADRID

Majadahonda (Madrid). El Atlético de Madrid inicia este lunes la pretemporada, sin los jugadores que han disputado el Mundial, con el primer entrenamiento en el Centro Deportivo Majadahonda. El martes, el equipo de Diego Simeone se desplaza a Los Ángeles de San Rafael para una concentración de cinco días. 

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BALONCESTO ESPAÑA

Madrid. Los doce jugadores y el entonces seleccionador nacional, Pepu Hernández, son homenajeados este lunes en Madrid por el vigésimo aniversario del Mundial ganado en 2006 en Saitama (Japón), en un acto organizado por la Federación Española de Baloncesto.

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CICLISMO TOUR

Cantal (Francia). El Tour de Francia vive este lunes en Cantal su primera jornada de descanso, tras una asfixiante primera semana marcada por las altas temperaturas, inéditas en la caravana de la carrera, y por el fuerte ritmo impuesto por el equipo UAE del líder, el esloveno Tadej Pogacar. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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BALONCESTO ENTREVISTA

Madrid. A sus 34 años, Guillermo Frutos, actual técnico principal de los Leones de Quilpué chileno y asistente de la selección española, es uno de los entrenadores con mayor proyección del baloncesto nacional. Comenzó en la elite hace tres años como ayudante de Chus Mateo en el Real Madrid, con el que conquistó seis títulos en tres temporadas, incluidas dos Ligas ACB, una Euroliga y una Copa del Rey. Una relación que empezó gracias a una "anécdota graciosa" desde las gradas del Palacio de los Deportes, según cuenta a EFE en una entrevista. Por Pedro Martín.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Madrid. Madrid. El presidente del IFEMA, José Vicente de los Mozos, analiza las implicaciones económicas que tiene para Madrid la celebración el próximo 13 de septiembre del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito Madring (09.00. Hotel Four Seasons).

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BALONCESTO

- Los doce jugadores y Pepu Hernández, entrenador de la Selección Masculina de 2006, serán homenajeados por el XX Aniversario de su Mundial ganado en Saitama (Japón), en un acto organizado por la Federación Española de Baloncesto en el hotel Meliá Castilla de Madrid a las 12:15 horas. Pepu, el capitán Carlos Jiménez y Pau Gasol atenderán a los medios.

- Entrevista con Guillermo Frutos, actual técnico principal de los Leones de Quilpué chileno y asistente de la selección española. Por Pedro Martín.

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26) (FOTO). Jornada de descanso en Cantal. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Previa de la primera semifinal, Francia-España, que se juega el martes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (EEUU).

- Inglaterra-Argentina. Precedentes históricos entre deporte y tensión política. Por Andrea Montolivo.

- El Barcelona comienza su pretemporada con las pruebas físicas y médicas.

- El Real Madrid comienza su pretemporada con las pruebas físicas y médicas por la mañana y se entrena por la tarde.

- El Atlético de Madrid celebra su primer entrenamiento, a las 09:00 en el campo 4 del Centro Deportivo Majadahonda.

- Presentación del danés Morten Hjulmand como nuevo jugador del Atlético de Madrid (13.00. Estadio Metroplitano).

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MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Alemania. "Marc Márquez, el 'King of the Ring' lo vuelve a hacer y cada vez está más cerca del líder". Por Juan Antonio Lladós.

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TENIS

- Clasificaciones mundiales ATP y WTA tras el torneo de Wimbledon.

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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dep/EFE

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