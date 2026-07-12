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Luca Hoek e Irene Ciércoles tiñen de oro la última jornada para el equipo español

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Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Luca Hoek e Irene Ciércoles tiñeron de oro para el equipo español la última jornada de los Campeonatos de Europa júnior disputados en Múnich, tras coronarse este domingo campeones continentales de los 100 libre y los 100 espalda, respectivamente.

Una corona que Hoek ya se ciñó el pasado año en la localidad eslovaca de Samorin, donde el joven nadador español comenzó a dejar entrever el ilusionante futuro que le aguarda, tras adornar su oro con un nuevo récord de España.

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Plusmarca nacional que Luca Hoek, semifinalista en los Mundiales absolutos de Singapur, no ha dejado de rebajar desde entonces, hasta convertirse el pasado mes de junio en el primer nadador español en bajar de la barrera de los 48 segundos, tras firmar un crono de 47.72 en Palma de Mallorca.

Un registro que situó a Hoek, de padre neerlandés y madre francesa, pero nacido y criado en la localidad barcelonesa de Sitges, en la tercera posición de la clasificación europea júnior de todos los tiempos sólo por detrás del rumano David Popivici (46.86) y el ruso Andrei Minakov (47.57)

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Tiempo que situaba al nadador del CN Terrassa como el máximo favorito para colgarse el oro en una final de los 100 libre en la que contaba como principales rivales con el lituano Tajus Juska y el ruso Egor Proshin.

De hecho, Proshin, que compitió en la capital bávara como deportista neutral, completó el primer largo por delante del nadador español, que con unos magníficos 50 metros finales se alzó finalmente con el triunfo con un tiempo de 48.18 segundos.

Una medalla a la que sumar la plata que Luca Hoek, que cumplió 18 años el pasado mes de marzo, logró el pasado viernes en la final de los 50 libre.

Dos preseas que hacen soñar con una más que notable actuación del joven nadador español en los Europeos absolutos que se disputarán el próximo mes de agosto en París.

Una cita en la que también estará, con 16 años, la turolense Irene Ciércoles, que redondeó su sensacional actuación en los Europeos de Múnich con la medalla de oro conquistada este domingo en los 100 espalda.

Tras tener que conformarse con la plata tanto en los 50 libre como en los 50 espalda, Ciércoles derribó definitivamente el muro y se impuso en la final del hectómetro espalda con un tiempo de 1:00.06 minutos.

Un esfuerzo que no impidió a la aragonesa, que cumplió los 16 años el pasado mes de mayo, liderar el equipo español femenino que hora y media más tarde se colgó la medalla de bronce en la final del 4x100 estilos

Cuarteto del que también formó parte la jovencísima Carlota Rodríguez, de 14 años, que media hora antes se colgó la medalla de plata en la final de los 50 mariposa con una marca de 26.40 segundos.

Registro que no sirvió para rebajar el récord de España absoluto que la madrileña estableció en las semifinales del sábado con un crono de 26.35 segundos, pero sí para volver a mejorar los 26.57 segundos que Lidón Muñoz había fijado como tope nacional desde el año 2019.

Un puesto más abajo, en la tercera posición, concluyó su actuación en la final de los 100 braza la riojana Lucía Gregoria Martínez, que se colgó la medalla de bronce con un crono de 1:09.11 minutos.

Actuaciones que permitieron al equipo español cerrar su actuación en los Europeos de Múnich con un total de diez metales, tras sumar dos oros, cinco platas y tres bronces que le situaron en la sexta plaza del medallero. EFE

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