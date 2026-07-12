Lautaro Martínez: "No perdimos la paciencia”

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- Lautaro Martínez, autor este sábado del tercer gol de Argentina en el triunfo sobre Suiza en el partido de cuartos de final que los enfrentó en Kansas City, aseguró, que la virtud de la Albiceleste fue no perder la paciencia por muy complicado que llegó a estar el encuentro.

“Esta selección siempre tiene un poquito más, más allá de que ellos se quedaron con un hombre menos. Fuimos, lo buscamos. En el segundo tiempo estuvimos un poco en dificultad, pero al final siempre estuvimos en el partido y después no perdimos la paciencia”, afirmó el delantero del Inter de Milán.

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Sobre la confianza que se tuvieron, dijo que el éxito radicó en corregir errores.

“Al final, cuando el partido se desarrolla de esta manera, con este tipo de rivales que buscan recuperar la pelota abajo e irte de contra, agarrándote abierto, quizás eso fue lo que mejoramos de lo que nos sucedió contra Egipto. Al final hoy era importante volver a repetir las cosas buenas y pulir las cosas malas que habíamos hecho”.

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Martínez, que contra los suizos entró en el segundo tiempo, dijo sentirse orgulloso por el avance de Argentina a las semifinales de este Mundial.

“Me siento orgulloso de pertenecer a este grupo de jugadores, a este equipo, a esta selección, a este país porque una vez más dejamos a Argentina dentro de los cuatro mejores del mundo”. EFE

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