La rutina de Luis de la Fuente

Óscar Maya Belchí

Dallas (EE.UU.), 12 jul (EFE).- Luis de la Fuente ha convertido ganar en rutina. “Lo normal en el fútbol, y en el deporte, es perder”, ha asegurado en varias ocasiones. Pero no para él. En sus 13 años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) siempre ha llegado, como mínimo, a semifinales en todos los torneos que ha disputado. Racha que cumple con la absoluta en este Mundial a la vez que encadena 37 partidos oficiales invicto.

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Una serie histórica que, eso sí, tiene una ‘mancha’: la final de la Liga de Naciones de 2025. España empató a dos contra Portugal tras los 120 minutos, prórroga incluida, y cayó 5-3 en la tanda de penaltis después de que Álvaro Morata fallase su lanzamiento.

Es la única final que ha perdido desde que dirige a la absoluta, después de conquistar la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024. Ahora afronta su gran reto, la pieza final del puzle: el Mundial de 2026.

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El martes, contra Francia en Dallas, dirigirá a España en busca de otra final después de que la selección volviera a estar entre las cuatro mejores del mundo, una posición que anteriormente sólo había ocupado en los Mundiales de Brasil 1950 -no hubo eliminatorias y sí una liguilla final- y Sudáfrica 2010, cuando fue campeona del Mundo.

Para Luis de la Fuente, sin embargo, instalarse entre los cuatro mejores se ha convertido en una constante. El Mundial de 2026 es la octava fase final que afronta al frente de una selección española, teniendo en cuenta las que ha liderado él desde el inicio, ya que en la Final a Cuatro de la Liga de Naciones 2023 cogió el testigo de Luis Enrique.

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El técnico asumió la absoluta en diciembre de 2022 y se hizo cargo de la fase decisiva del torneo. España derrotó a Italia por 2-1 en las semifinales y se proclamó campeona tras empatar sin goles contra Croacia y vencer 5-4 en la tanda de penaltis.

Aquel partido contra Italia fue, además, el tercero de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto y el primero de los 37 encuentros oficiales consecutivos que España acumula sin perder. Antes, en el parón internacional de marzo 2023, debutó con una victoria por 3-0 ante Noruega y después encajó un 2-0 frente a Escocia en Glasgow, su primera y hasta ahora única derrota en competición oficial.

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Desde el 15 de junio de 2023, España presenta un balance de 30 victorias y siete empates, con 96 goles a favor y 26 en contra. La serie incluye la conquista de la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024, la final de la Liga de Naciones de 2025 y, como mínimo, las semifinales del Mundial de 2026, que, en caso de perder, le permitirían a España jugar por el tercer puesto del torneo.

37 partidos oficiales sin perder que establecen la mejor racha de victorias de España y supera, al contar solo partidos oficiales, la de Italia.

Con Roberto Mancini al mando, no perdieron un partido entre octubre de 2018 y septiembre de 2021. Periodo en el que seis de esos partidos fueron amistosos.

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Sin embargo, UEFA reconoce esos 37 encuentros consecutivos como el récord general de imbatibilidad de una selección. Y España suma, entre partidos oficiales y amistosos, 36 encuentros sin perder, desde la derrota 1-0 el 22 de marzo de 2024 en un amistoso en Londres ante Colombia.

Por ello, España podría igualar la marca de Italia si elimina a Francia, y superarla en la final del Mundial.

El primer paso, una selección gala que se volverá a cruzar en el camino de Luis de la Fuente, como ya le ocurrió, también en semifinales, en categoría sub-19 en 2013 -derrota- y ya con victoria en categoría sub-19 en 2015, con la sub-21 en 2019 y con la absoluta en la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2025.

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Mínimo, semifinales

De la sub-19 hasta la absoluta. Luis de la Fuente garantiza semifinales. En su primer torneo, con la sub-19, en 2013, cayó en dicha ronda ante Francia. Un año después, España no se clasificó para el Europeo de la categoría tras una Ronda Élite de máxima exigencia, con sólo ocho plazas en juego y en la que una derrota ante Alemania, en el partido definitorio, le dejó sin torneo.

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En 2015 se redimió y conquistó su primer título en la RFEF, enfrentándose también a Francia en semifinales y ganando la final a Rusia.

En 2018 ganó los Juegos Mediterráneos, en categoría sub-18, y dio el salto a la sub-21. Un año después lideró a la selección española al título de la categoría. Se sobrepuso a una derrota en el primer partido ante Italia y acabó levantando el trofeo. Un torneo con Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Unai Simón… y en el que goleó 4-1 a Francia en semifinales.

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Ya en 2021, Luis de la Fuente afrontó un año con dos retos importantes. El primero, un Europeo sub-21 dividido en dos fases debido a la pandemia del coronavirus. En marzo y junio. España fue eliminada en semifinales, contra Portugal, tras un tanto de Jorge Cuenca en propia puerta, tras un intento de despeje.

Después llegaron los Juegos Olímpicos en Japón en los que España fue plata, tras perder la final en la prórroga ante Brasil. Con ocho jugadores que forman la convocatoria de este Mundial presentes: Unai Simón, Eric García, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Dani Olmo y Oyarzabal.

Tras esto, a Luis de la Fuente le llegó la oportunidad de coger las riendas de la selección absoluta. Empezó su camino en marzo de 2023 y desde junio de ese mismo año no ha sido derrotado en 120 minutos por ninguna selección en un partido oficial.

15/06/2023 España 2-1 Italia (Final a cuatro Liga de Naciones)

18/06/2023 España 0-0 Croacia (Final a cuatro Liga de Naciones; España ganó 5-4 en los penaltis)

08/09/2023 España 7-1 Georgia (Clasificación Eurocopa 2024)

12/09/2023 España 6-0 Chipre (Clasificación Eurocopa 2024)

12/10/2023 España 2-0 Escocia (Clasificación Eurocopa 2024)

15/10/2023 España 1-0 Noruega (Clasificación Eurocopa 2024)

16/11/2023 España 3-1 Chipre (Clasificación Eurocopa 2024)

19/11/2023 España 3-1 Georgia (Clasificación Eurocopa 2024)

15/06/2024 España 3-0 Croacia (Eurocopa 2024)

20/06/2024 España 1-0 Italia (Eurocopa 2024)

24/06/2024 España 1-0 Albania (Eurocopa 2024)

30/06/2024 España 4-1 Georgia (Eurocopa 2024)

05/07/2024 España 2-1 Alemania (Eurocopa 2024; tras prórroga)

09/07/2024 España 2-1 Francia (Eurocopa 2024)

14/07/2024 España 2-1 Inglaterra (Eurocopa 2024)

05/09/2024 España 0-0 Serbia (Liga de Naciones)

08/09/2024 España 4-1 Suiza (Liga de Naciones)

12/10/2024 España 1-0 Dinamarca (Liga de Naciones)

15/10/2024 España 3-0 Serbia (Liga de Naciones)

15/11/2024 España 2-1 Dinamarca (Liga de Naciones)

18/11/2024 España 3-2 Suiza (Liga de Naciones)

20/03/2025 España 2-2 Países Bajos (Cuartos de final Liga de Naciones)

23/03/2025 España 3-3 Países Bajos (Cuartos de final Liga de Naciones; España ganó 5-4 en los penaltis)

05/06/2025 España 5-4 Francia (Final a cuatro Liga de Naciones)

08/06/2025 España 2-2 Portugal (Final a cuatro Liga de Naciones; Portugal ganó 5-3 en los penaltis)

04/09/2025 España 3-0 Bulgaria (Clasificación Mundial 2026)

07/09/2025 España 6-0 Turquía (Clasificación Mundial 2026)

11/10/2025 España 2-0 Georgia (Clasificación Mundial 2026)

14/10/2025 España 4-0 Bulgaria (Clasificación Mundial 2026)

15/11/2025 España 4-0 Georgia (Clasificación Mundial 2026)

18/11/2025 España 2-2 Turquía (Clasificación Mundial 2026)

15/06/2026 España 0-0 Cabo Verde (Mundial 2026)

21/06/2026 España 4-0 Arabia Saudí (Mundial 2026)

26/06/2026 España 1-0 Uruguay (Mundial 2026)

02/07/2026 España 3-0 Austria (Mundial 2026)

06/07/2026 España 1-0 Portugal (Mundial 2026)

10/07/2026 España 2-1 Bélgica (Mundial 2026). EFE