La operacion paso Estrecho supera 450.000 embarques pero con cifras muy similares a 2025

Ceuta, 12 jul (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE), que comenzó el 15 de junio y finalizará el 15 de septiembre, ha acumulado ya más de 450.000 embarques cerca de cumplir un mes del operativo para el tránsito anual de miles de ciudadanos magrebíes que trabajan en Europa y pasan sus vacaciones en el Magreb.

Según los datos facilitados a EFE por Protección Civil y Emergencias, el operativo ha posibilitado el pase por los puertos españoles hasta este domingo de 458.150 pasajeros y 115.002 vehículos en un total de 1.832 rotaciones -viajes de ida y vuelta- de los barcos.

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Los desplazamientos se han producido desde los puertos de Algeciras (Cádiz), Alicante, Almería, Málaga, Motril (Granada), Tarifa (Cádiz) y Valencia en sus líneas con Ceuta, Tánger Med, Argel, Orán (Argelia), Ghazaouet (Argelia), Melilla, Nador (Marruecos), Alhucemas, Tánger Ville y Mostaganem (Argelia).

Las cifras representan un ligero descenso en comparación con la misma fecha del año anterior, cuando se registró el embarque de 463.873 personas (un 1,2 % menos) y 117.111 vehículos (un 1,8% menos) en 1.936 rotaciones (un 5,4% menos).

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La fluidez está marcando el desarrollo de la operación tanto en los puertos como en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos, donde estos días no se han producido retenciones significativas en el cruce de la aduana, aunque anoche se alcanzó una hora de cola.

El mayor número de embarques se registra en la línea Algeciras-Tánger, con un 46,5 por ciento del total, seguida por el trayecto Algeciras-Ceuta, con un 16,5 por ciento, Almería-Nador, con un 13,7 por ciento, y Tarifa-Tánger Ville, con un 9,9 por ciento.

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Las cifras más bajas se acumulan en el trayecto Almería-Orán, con apenas un 0,6 por ciento, y Almería-Ghazaouet, con un 0,7 por ciento.

Desde el 15 de junio se han acumulado 290 asistencias sanitarias en los siete puertos implicados y 2.281 asistencias sociales.

La OPE supone el desplazamiento de miles de ciudadanos magrebíes que trabajan en Europa y pasan sus vacaciones en el Magreb entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. EFE

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