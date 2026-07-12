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La muerte de una mujer eleva a 13 los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería)

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(Actualiza con nuevos datos ofrecidos por la Junta de Andalucía)

Almería, 12 jul (EFE).- La muerte de una mujer británica de 93 años que contaba con patologías previas en el Hospital Universitario Torrecárdenas ha elevado a trece personas el número de víctimas mortales a causa del incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería).

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Según la última actualización oficial de la Junta de Andalucía, este deceso se suma a los doce fallecidos que perdieron la vida directamente en la zona afectada por el fuego.

La mujer ha fallecido esta tarde e ingresó en el servicio de Urgencias el pasado 10 de julio, a las 00:28 horas. Tras una primera valoración y su estabilización inicial, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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La víctima presentaba quemaduras en el 20 % de la superficie corporal y contaba con graves patologías previas.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y vicepresidente primero del Gobierno Andaluz, Antonio Sanz, ha expresado su profundo pesar y ha trasladado en su nombre y del Gobierno andaluz sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

El recuento humano de la catástrofe se completa con ocho personas que constan formalmente como desaparecidas y ocho heridos, cuatro de los cuales continúan ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La confirmación de la decimotercera víctima se produce en la misma jornada en la que la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha dado por concluidas, en torno a las 14:00 horas, las batidas de rastreo sobre el terreno calcinado sin localizar a ninguna persona más.

Este operativo de búsqueda y reconocimiento, conformado por un centenar de efectivos del instituto armado, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Protección Civil, finaliza sus labores consolidando la previsión de que no habrá nuevos hallazgos en la zona quemada.

En paralelo, y dentro de la fase de desescalada, las fuerzas de seguridad han procedido a la apertura total al tráfico de la carretera AL-6109, que permanecía cortada por las llamas.

No obstante, se mantiene un estricto control sobre los accesos al municipio de Bédar, cuya entrada sigue restringida de manera exclusiva a los familiares de los residentes, prohibiéndose el paso a personas externas a la localidad.

El incendio, ya estabilizado tras arrasar 7.000 hectáreas y forzar la evacuación de un millar de personas que ya regresan a sus casas, da paso ahora a la fase de reconstrucción logística.

A partir de este lunes, los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín abrirán oficinas de atención ciudadana para evaluar los graves daños estructurales provocados por el fuego y comenzar a canalizar las ayudas de emergencia con el respaldo del Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. EFE

mma/luc

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