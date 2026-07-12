Insaciable Sinner

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Jannik Sinner exprime la ausencia de Carlos Alcaraz para marcar distancias y asentar su condición de dominador del circuito, consolidado con la conquista, por segundo año consecutivo, del torneo de Wimbledon, su quinto Grand Slam.

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La baja de Alcaraz, desde abril afanado en la recuperación de la muñeca derecha que se dañó en el torneo de Barcelona, ha privado al circuito del mano a mano que en los últimos años han mantenido el italiano y el español.

Sin embargo, es el del All England Club el primer grande que consigue el de San Cándido en lo que va de 2026. Se le escapó el Abierto de Australia, superado por el serbio Novak Djokovic en semifinales, y también Roland Garros, víctima del calor que en segunda ronda le llevó a la derrota contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

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La llegada de la etapa de hierba que el italiano ha pasado casi por alto hasta jugar en Wimbledon, sin torneo previo, ha puesto las cosas en orden en su temporada.

Después de una etapa espectacular, a partir del torneo de Doha, donde encajó la segunda de las tres únicas derrotas sufridas en lo que va de ejercicio, ante el checo Jakub Mensik, el transalpino de 24 años disfrutó de unos meses esplendorosos y se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar del tirón cinco Masters 1000. Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, uno tras otro.

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Mes y medio después del sofoco de París y cuando las dudas empezaban a revolotear alrededor de Sinner y su entorno, acrecentadas por el complicado arranque en Londres, contra el serbio Miomir Kecmanovic, contra el que tuvo que apurar los cinco sets, la hierba ha puesto orden a su recorrido por el curso.

De nuevo en el carril del mejor del circuito, en plena aceleración. Sometió y mantuvo las distancias en la semifinal contra Novak Djokovic, contra el que firmó la esperada revancha tras Melbourne con un triunfo incontestable, en tres sets, que demostró otra vez al balcánico que su 'prime' actual es suficiente para dejar atrás a la mayoría de contendientes del tour, pero no a Sinner.

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El italiano figura fuera de concurso y a mitad de temporada se abre paso entre los grandes de la historia. El décimo jugador en la Era Abierta en revalidar el título individual masculino de Londres no dio opción tampoco a Zverev, ante el que firmó su octavo triunfo seguido.

Y es que el influjo mental que ha adquirido el transalpino condiciona a sus adversarios y al alemán especialmente, aparentemente resignado a la derrota cada vez que ve al otro lado de la red al número uno del mundo.

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Con seis títulos individuales en lo que va del año, Sinner lidera el circuito en torneos conquistados en 2026. Ha ganado los cinco Masters 1000 de esta temporada que unió al último Masters 1000 de 2025 en París. Al ganar el título en Roma, se convirtió en el segundo jugador, después de Djokovic, en ganar los títulos individuales masculinos en los nueve torneos Masters 1000.

Ante Zverev selló su trigésimo título ATP y el quinto del Grand Slam y acentuó su consideración de mejor jugador italiano de siempre. Presume ya junto Alcaraz y Djokovic de ser los únicos tenistas en activo en ganar varias veces en el All England Club.

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Alarga su porcentaje en finales el tenista de San Cándido, que disfrutó de su séptima final de un Grand Slam, segunda en Wimbledon, que solventó con éxito tal y como sucedió con las tres primeras. Sin embargo, perdió dos de las tres últimas antes de reconducir el porcentaje en la hierba de Londres.

Cien victorias acumula ya Jannik Sinner en torneos del Grand Slam. El italiano con más victorias individuales en los eventos mayores llegó a la competición que más le premia en partidos ganados, solo por detrás del Abierto de Australia.

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Solo tres derrotas en lo que va de 2026 (Djokovic, Mensik y Cerúndolo) realzan el recorrido de Sinner por el curso en vísperas de un necesario respiro antes de afrontar el último tercio.

Nuevos retos asume el jugador de San Cándido, que puede conquistar todos los Masters 1000 de la temporada. Ahora llega el cemento, donde se mueve a su antojo, en la etapa americana. Canadá y Cincinnatti y después del Abierto de Estados Unidos.

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De momento nadie inquieta a Sinner, que acecha a Alcaraz en cuanto a títulos grandes. Ya está a solo dos del murciano con el de Nueva York a tiro. EFE