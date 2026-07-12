Estabilizado el incendio fusionado en Vimianzo y Laxe (A Coruña) tras quemar 200 hectáreas

Santiago de Compostela, 12 jul (EFE).- El incendio forestal que se fusionó en un único fuego en los ayuntamientos coruñeses de Vimianzo y Laxe ha quedado estabilizado a las siete y media de la tarde de este domingo tras quemar 200 hectáreas, según figura en el último balance de la Consellería de Medio Rural.

Para su extinción se han movilizado hasta ahora, de modo acumulado, 4 técnicos, 32 agentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y un avión.

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En la provincia de Lugo sigue activo el fuego de Ribas de Sil, que ha calcinado un centenar de hectáreas y, pese a que su evolución por la mañana era favorable, el viento registrado esta tarde ha hecho que no se pueda avanzar todavía hacia su estabilización.

Medio Rural solo informa en Galicia de aquellos incendios que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada.

Está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales, además de otro de carácter anónimo para denunciar posible actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085. EFE

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