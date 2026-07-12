El Valencia negocia con el Volendam por el portero Van Oevelen

Redaccion deportes, 12 jul (EFE).- El Valencia negocia con el Volendam neerlandés el traspaso del portero de 22 años Kayne van Oevelen, según avanzó este domingo De Telegraaf.

Según esta información, el Leeds y el Ipswich Town también están interesados en su compra pero el club de Mestalla ya ha hablado también con el guardameta, que está dispuesto a jugar en el Valencia.

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Van Oevelen, que mide 1,99 metros, fue el portero titular del Volendam esta pasada campaña 2025-26, en la que su equipo fue antepenúltimo en la primera división de Países Bajos.

El Valencia tiene actualmente en su primera plantilla a los guardametas Stole Dimitrievski y Cristian Rivero y en sus categorías inferiores cuenta también con Vicent Abril y Raúl Jiménez, dos porteros de proyección. EFE

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