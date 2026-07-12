El Gobierno traslada sus condolencias por la muerte del exemir de Catar Hamad bin Khalifa

Madrid, 12 jul (EFE).- El Gobierno español ha trasladado este domingo sus condolencias por el fallecimiento del exemir de Catar, el Jeque Hamad Bin Khalifa al Thani, del que ha reconocido su liderazgo y su legado, así como su amistad con España.

"​El Gobierno de España, al recibir la triste noticia del fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad Bin Khalifa al Thani, desea hacer llegar a Su Alteza el Emir del Estado de Catar, el Jeque Tamim Bin Hamad al Thani, a toda su familia, al Gobierno y al pueblo de Catar la expresión de su más sentido pesar", ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

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El Gobierno ha reconocido el liderazgo y legado del Jeque Hamad Bin Khalifa al Thani, "artífice de la modernización del Estado de Catar" y ha valorado que "siempre ha manifestado su estrecha y sincera amistad con España".​

El exemir de Catar ha fallecido este domingo a los 74 años, según ha informado en un comunicado el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.

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El jeque Hamad había llegado al poder en 1995 tras deponer, en un golpe incruento, a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani, mientras este realizaba una visita oficial a Europa.

Durante sus 18 años de mandato, impulsó una profunda transformación económica, social y cultural de Catar, país que consolidó su proyección internacional gracias al desarrollo de sus recursos energéticos y a una activa política exterior. EFE

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