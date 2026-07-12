El fuego de Aiguamúrcia (Tarragona) quema 114 hectáreas pero bomberos prevén estabilizarlo

Barcelona, 12 jul (EFE).- El incendio declarado esta tarde en Aiguamúrcia (Tarragona) quema por el momento 114 hectáreas de vegetación forestal de la Vall de l'Infern y ha entrado en el término municipal de Pontons (Barcelona), pero los Bomberos de la Generalitat confían en estabilizarlo esta noche o, si no fuera posible, mañana lunes.

Así lo han explicado a los periodistas el jefe de los Bomberos en Tarragona, Albert Castellet, y el subinspector del cuerpo de Agentes Rurales Antoni Mestre, en el centro de mando montado en la población tarraconense de Sant Jaume dels Domenys.

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Los bomberos, que consideraron prioritario atacar primero el flanco izquierdo, se proponen intentar "estabilizar" el último tercio de este y del derecho del incendio antes de que se haga de noche -algo que asumen que será difícil- y, si no es posible, lograrlo mañana.

El responsable de los Agentes Rurales ha asegurado que aunque el fuego ha arrancado en Aiguamúrcia, el grueso de la superficie afectada se sitúa en las localidades tarraconenses de Querol y Pontons.

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Aunque no afecta a un espacio de interés natural, la afectación potencial del fuego es de miles de hectáreas, por la densidad de arbolado en la zona.

Con todo, el responsable de los Bomberos ha alertado de que si el flanco derecho se abre, el incendio puede quemar muchas hectáreas en dirección a Pontons.

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El cuerpo de los Agentes Rurales, que investiga el origen del incendio junto a los Mossos, el tercero declarado en la zona en pocos días, subraya que no se descarta ninguna hipótesis y que hay "varias líneas de investigación abiertas".

El fuego ha obligado a confinar a unas 2.500 personas de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix. EFE

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