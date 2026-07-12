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El brasileño Antony se incorpora a la concentración del Betis en Alemania

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Sevilla, 12 jul (EFE).- El extremo brasileño Antony dos Santos, una de las principales figuras del Betis, se incorporó este domingo a la concentración de pretemporada del equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini en Alemania, al tener permiso del club para hacerlo varios días más tarde para resolver unos asuntos personales.

Antony, una de las piezas claves del séptimo proyecto de Pellegrini, llegó a Harsewinkel, cerca de la ciudad de Bielefeld, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, y fue recibido por sus compañeros con el clásico pasillo de collejas sobre el césped en la cuarta jornada de trabajo de la plantilla en tierras germanas, informó en sus redes sociales el club.

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La expedición verdiblanca viajó el miércoles hasta Alemania y, antes que Antony, el último jugador en sumarse a la concentración, en la noche del pasado jueves, fue el lateral izquierdo Fran García, traspasado al Betis por el Real Madrid y uno de los dos fichajes hechos por ahora por la entidad, junto con el centrocampista uruguayo Facundo Bernal (Fluminense brasileño).

El técnico chileno cuenta ya con treinta futbolistas para la estancia de diez días en Harsewinkel, donde el conjunto bético estará hasta el próximo 18 de julio y jugará ese último día un partido amistoso frente al Sportfreunde Lotte, equipo de la Regionalliga West, la cuarta división del fútbol alemán.

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Es baja en esta concentración en Alemania el extremo marroquí Ez Abde, con unos días más de permiso tras su participación en los entrenamientos de Marruecos previos al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que finalmente no pudo jugar por lesión.

Tampoco están el centrocampista Álvaro Fidalgo y el delantero Cucho Hernández, que han iniciado sus vacaciones tras la eliminación de sus respectivas selecciones, México y Colombia, de la cita mundialista en Norteamérica, en la que continúa el mediapunta internacional argentino Giovani Lo Celso.

Los concentrados del Betis en Alemania son Pau López, Valles, Guilherme, Masque, Bellerín, Ángel Ortiz, Natan, Bartra, Llorente, Valentín Gómez, Fran García, Junior, Emmanuel, De Roa, Gnangoro, Facundo Bernal, Fornals, Marc Roca, Isco, Corralejo, Rica, Losada, Deossa, Antony, Gonzalo Petit, Borja Alonso, Rodrigo Marina, Sosu, Riquelme y Pablo García. EFE

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