Efemérides de 13 de julio

Madrid, 12 jul (EFE).- Un 13 de julio, de 1997 falleció el concejal Miguel Angel Blanco asesinado por ETA, quien había sido secuestrado el día 10.

En 1985 se celebró el concierto Live Aid contra el hambre en Etiopía y en 2024, el presidente de EEUU, Donald Trump, fue herido de bala en un atentado durante un mitin.

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Día Mundial del rock.

Día Internacional del sarcoma.

Día Internacional del director de orquesta.

Día Internacional del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

1713.- Firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y Menorca.

1923.- Inauguran el gran letrero con la leyenda 'Hollywoodland' en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a 'Hollywood'.

1930.- Comienza en Uruguay el primer Campeonato Mundial de Fútbol, que conquistaron los anfitriones ante Argentina (4-2).

1936.- Asesinado en Madrid el diputado monárquico José Calvo Sotelo cuando era trasladado a la Dirección General de Seguridad. Preludio de la Guerra Civil.

1939.- Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de 'From the Bottom of My Heart' y 'Melancholy Mood'.

1941.- Parte desde Madrid el primer grupo de voluntarios de la División Azul para incorporarse al Ejército alemán en la II Guerra Mundial y luchan contra los soviéticos.

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1944.- Inauguración del Museo de América en Madrid en una de las alas del Museo Arqueológico Nacional.

1945.- Las Cortes sancionan el Fuero de los Españoles, ley franquista con los derechos y deberes de los españoles.

1974.- El coronel Vasco Gonçalves es nombrado primer ministro del segundo Gobierno portugués tras el triunfo de la Revolución de los Claves, que depuso a Marcelo Caetano.

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1977.- Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos.

1985.- El estadio de Wembley londinense y el J. F. Kennedy de Filadelfia acogen los mayores conciertos de música 'pop' de la historia, los 'Live Aid', contra el hambre en Etiopía.

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1989.- Ejecutados los militares cubanos Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Antonio de la Guardia y Armando Pedro, condenados por narcotráfico y alta traición.

1997.- Muere asesinado el concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, que un día antes había sido encontrado gravemente herido con dos disparos en la cabeza, tras ser secuestrado por ETA.

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2003.- Se constituye el Consejo de Gobierno iraquí para gobernar transitoriamente con apoyo estadounidense.

2006.- El Gobierno español, sindicatos y la patronal firman la reforma del sistema de pensiones. La primera de protección social tripartita en 20 años.

2008.- La Cumbre de París acuerda crear la Unión por el Mediterráneo (UPM), para cooperación entre la UE y sus socios del sur.

2014.- Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE en la consulta a la militancia. Sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba.

2014.- La selección alemana de fútbol logra su cuarto Mundial al derrotar a Argentina (1-0) en Río de Janeiro.

2015.- El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, es reelegido para el puesto, al que optaba el español Luis de Guindos.

2016.- Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador.

2024.- El expresidente de EEUU y candidato republicano Donald Trump es herido de bala en una oreja por un francotirador en un mitin en Pensilvania.

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NACIMIENTOS

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1808.- Patrice de Mac-Mahon, militar y expresidente francés.

1838.- Camilo García de Polavieja, militar español.

1925.- Gustavo Torner, pintor y escultor español.

1927.- Simone Veil, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.

1934.- Wole Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986.

1940.- Patrick Stewart, actor británico.

1942.- Harrison Ford, actor estadounidense.

1944.- Erno Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.

1962.- Andoni Ortuzar, político nacionalista vasco.

1969.- 'José Andrés' Puerta, cocinero español.

2007.- Lamine Yamal, futbolista español.

DEFUNCIONES

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1793.- Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.

1931.- José Francos Rodríguez, periodista y político español.

1954.- Frida Kahlo, pintora mexicana.

1997.- Miguel Ángel Blanco, político español.

2001.- Miguel Gila, humorista español.

2003.- Juan José Barcia, pionero de la neurología en España.

2006.- Ángel Suquía, arzobispo emérito de Madrid.

2014.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana.

2014.- Lorin Maazel, director de orquesta estadounidense.

2016.- Juan Peña, 'El Lebrijano', cantaor flamenco español.

2017.- Liu Xiaobo, intelectual chino y Nobel de la Paz.

2017.- Américo Amorim, empresario portugués.

EFE

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