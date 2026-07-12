Declaraciones en la pista

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Jannik Sinner golpeó la última bola y se dejó caer sobre el césped de la pista central del All England Club, se abrazó con los miembros de su equipo, a Darren Cahill y Simone Vagnozzi y festejó con la mesura que le caracteriza el segundo Wimbledon conquistado y el quinto Grand Slam de su carrera.

Recibió Jannik Sinner el trofeo de Wimbledon de manos de la Princesa de Gales, Kate Middleton. Después, escuchó las palabras del perdedor, el alemán Alexander Zverev que nunca había superado los octavos de final de un Grand Slam.

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"Ya no te quiero tanto, Jannik. He perdido contra ti nueve veces seguidas", bromeó al principio. "Enhorabuena, Jannik. Otra vez demostró por qué es el mejor del mundo. Ha sido genial compartir la pista central contigo el día de la final. Es un honor estar aquí. No salió como quería pero enhorabuena", dijo Zverev tras perder.

"También quiero felicitar al equipo de Jannik que han estado juntos muchos años. Son el número uno del mundo ahora y se han esforzado. Felicidades porque se lo merecen".

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Después fue el turno de Jannik Sinner con su segundo trofeo consecutivo bajo el brazo.

"Quisiera empezar contigo", dijo hacia Zverev. "Y todo tu equipo y familia porque lograste una de tus metas, lograr un Grand Slam y lo conseguiste en París", dijo.

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"Esta vez estuviste cerca y si juegas así estoy seguro que también lo tendrás algún día en casa. Estuviste increíble. Sigue adelante. Se que tu objetivo es ser número uno del mundo y estás muy cerca, tendré que tener mucho cuidado", añadió el italiano que tuvo palabras para los recogepelotas del torneo.

“Han sido unos días muy calurosos. Sin lluvia por primera vez y eso es increíble. Quiero dar las gracias a todos los recogepelotas por todo lo que hacen. Hacen que nuestras vidas en la pista sean lo más sencillas posible. Gracias”, concluyó.

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Después, Sinner cumplió el protocolo y salió al balcón del club para ofrecer el trofeo al público. EFE