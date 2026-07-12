“Darkava” gana el premio Donostia Sustapena en San Sebastián

San Sebastián, 12 jul (EFE).- La cuatro años “Darkava”, propiedad del futbolista Álvaro Odriozola, se impuso este domingo en los 2.000 metros del premio Donostia Sustapena, preparatoria para la gran cita de las yeguas del 9 de agosto en el Hipódromo de San Sebastián.

Con Ricardo Sousa en la silla, superó por sólo un cuarto de cuerpo tras una larga lucha a la favorita “Queen of Science”.

Pupila del preparador Ramón Avial, “Darkava” ya había vencido en primavera en la pista de hierba donostiarra y el pasado otoño había sumado destacadas colocaciones en Francia, país que volverá a visitar en unos meses con probabilidad.

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La carrera se lanzó a un buen paso, con “Turronera” algo destacada por las calles exteriores. A su estela “Queen of Science” y el jockey checo Václav Janácek; y a la estela de la favorita, “Darkava” y el luso Sousa.

Neutralizada la escapada a media recta final, restó un cabeza a cabeza de doscientos metros que poco a poco cayó del lado de “Darkava”. Su propietario recibe 8.000 euros por esta victoria y las dos primeras en meta se verán de nuevo las caras en el Gran Premio Hotel María Cristina, en la Semana Grande donostiarra.

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En las otras cuatro carreras del programa vespertino, los vencedores han sido “Born to Bright”, potranca que contó con el francés Valentin Seguy en la montura, “Rastrellare” (con la amazona Marta Mora Figueora), “Sweet Wish” (con la argentina Evelyn Rodríguez) y “Nat Impact” (con Seguy, que firmó el único doblete entre los jockeys).

La combinación premiada de la Quíntuple Plus, con estos ganadores, queda compuesta por las mantillas: 1 – 4 – 1- 7 – 3 – 5. El número del caballo para la Lototurf es el 7. EFE

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fg/sab