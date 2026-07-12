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Calor, lluvias y tormentas activan avisos en 12 comunidades: 9 de ellas con riesgo naranja

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Madrid, 12 jul (EFE).- Doce comunidades autónomas del norte y este peninsular además de Baleares activarán a partir del mediodía avisos por calor, lluvias y/o tormentas, nueve en nivel naranja (riesgo importante) por precipitaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora con posibilidad además de rachas muy fuertes de viento y granizo grande.

Además de Baleares, están asimismo en nivel naranja por calor Cataluña, Navarra y País Vasco, que también lo está por tormentas y en amarillo (peligro bajo) por lluvias, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Se suman con avisos naranjas, tanto por lluvias como tormentas las siguientes: Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia. Asimismo Castilla y León por tormentas (en amarillo además por calor y lluvias), y Cantabria por tormentas (y asimismo en amarillo por lluvias).

Con nivel amarillo se encuentra además Aragón por calor, lluvias y tormentas; La Rioja por altas temperaturas, y la Comunidad Valenciana por calor y precipitaciones.

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La Aemet ha anunciado probables chubascos y tormentas fuertes, con granizo que podrían ser localmente muy fuertes en el este de Castilla-La Mancha, norte de Galicia y Cantábrico.

Se prevén temperaturas máximas significativamente altas en Baleares y tercio nordeste peninsular, con descensos notables, localmente extraordinarios, en Galicia y oeste de Castilla y León.

Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas del interior de la mitad oriental peninsular, llegándose a 39 grados en regiones del nordeste y en Mallorca, donde se activarán avisos naranjas. Se alcanzarán también esos niveles en el centro de Navarra.

En el caso del País Vasco, también con aviso naranja, las máximas serán de hasta 37 grados en el interior de las provincias de Guipúzcoa y de Vizcaya. Asimismo se llegará a esas máximas en el Pirineo de Lleida y de Navarra.

En la zona del devastador incendio de los Gallardos en Almería, libre de alertas meteorológicas hoy como todo el extremo sur peninsular, podrían registrarse hasta 34 grados.

En dicha provincia del sureste andaluz soplarán vientos de componente oeste flojos, aumentando a moderados por la tarde en el litoral.

Las lluvias acumularán más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral occidental asturiano, en A Mariña (Lugo), en la serranía y la Mancha de Cuenca, con avisos naranjas.

Habrá tormentas fuertes en estas zonas que podrán ir acompañados de chubascos localmente fuertes, rachas muy intensas y granizo grande. Asimismo en amplias zonas de Cantabria, norte de Burgos, cordillera Cantábrica de Palencia, y en el País Vasco, en la cuenca del Nervión (Álava) y en el litoral e interior de Vizcaya. EFE

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