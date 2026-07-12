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Baena: “Vuelvo a disfrutar dentro del campo”

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Óscar Maya Belchí

Dallas (EE.UU.), 12 jul (EFE).- Álex Baena (Roquetas de Mar, Almería, 2001) reconoce en una entrevista con EFE que sufrió durante su primera temporada en el Atlético de Madrid. Problemas físicos le apartaron de su mejor versión, que recupera en su lugar de confianza, la selección española. “Vuelvo a disfrutar dentro del campo”, asegura un futbolista que encadena cinco titularidades en el Mundial.

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La sexta llegará, si Luis de la Fuente lo considera así, en las semifinales contra Francia. Para Baena, una “final anticipada” con la confianza de que sea España quien pase de ronda. “De puertas para adentro sabemos que somos el mejor equipo”, asegura. Eso sí, pondera el haber llegado ya a las semifinales, el segundo mejor resultado en un Mundial para la selección española.

Pregunta: Hace dos años, en la previa de la semifinal de los Juegos Olímpicos, también tuvimos una entrevista con usted. ¿Es supersticioso?

Respuesta: Mucho Mejor hacerlo por si acaso. Salió muy bien -bromea-.

P: ¿Qué rutinas tiene antes de los partidos?

R: Hemos cogido la rutina el día de antes del partido, el fisio y yo, hacer una hora antes de dormirnos con la misma lista de música. Salir al campo llevando las mismas cosas puestas, misma lista de música, ponerme todo lo izquierdo primero…

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P: España está en semifinales por segunda vez en su historia. ¿Cree que se valora lo suficiente?

R: A lo mejor no tanto porque venimos de ganar mucho, muchas generaciones, de llegar siempre a la final. Quizá no se valora mucho. Estuve viendo por redes que a España le costaba mucho pasar de octavos, de cuartos de final… La gente mayor quizá sí lo valora más y la gente joven, acostumbrada a ver España ganar, no mucho. Es la segunda vez que llegamos a semifinales de un Mundial y la gente no lo valora lo suficiente.

P: Imagino que ayuda no tener en la cabeza esa “maldición de cuartos”, todo lo malo…

R: Sí… en el partido de dieciseisavos decían que no habíamos ganado un cruce del Mundial desde 2010 y a nosotros no nos importaba. Solo era un dato, no lo tenemos muy en cuenta. Tenemos la suerte de tener generaciones muy buenas en la absoluta y en las inferiores. Desde pequeños estamos acostumbrados a ganar, aunque no sea lo normal. Lo más normal es perder, pero ojalá seguir ganando.

P: Para seguir ganando hay que derrotar a Francia. ¿Cómo ve esta semifinal?

R: Ha demostrado ser, junto a nosotros, la mejor. Somos las dos mejores. Sin quitar mérito a Argentina que es la vigente campeona y está en semifinales. Pero es, para mí, el equipo más fuerte junto a nosotros. Te puede cambiar los partidos de un momento para otro con los jugadores que tiene; es una final anticipada.

P: ¿Qué hay que tener en cuenta de Francia?

R: Los cuatro monstruos que tienen arriba. Kylian,Dembélé, Olise, Barcola, que si no juega juega Doué… Son jugadores de nivel estrella Mundial a un nivel espectacular y que funcionan muy bien.

P: España ha derrotado a Francia en los dos últimos partidos. ¿Cree que debería tener España el cartel de favorita?

R: Yo creo que tanto ellos como nosotros somos favoritos. Es un partido 50-50 que se va a decidir por pequeños detalles, como los dos últimos partidos que hemos jugado. Tendremos que hacer el partido perfecto, como ellos si quieren ganar.

P: Lamine Yamal ha insistido en que España es mejor que Francia. Que no hay que tener miedo. ¿Cómo influye esa mentalidad en el resto del grupo?

R: Al final, nosotros, de puertas para adentro, sabemos que somos el mejor equipo. Tenemos, si no decir un 10 en todo, casi la perfección. Somos un equipo que cuando tiene que defender lo hacemos muy bien, cuando tenemos el balón lo hacemos muy bien, cuando salimos al contraataque tenemos jugadores para hacerlo… somos un equipo muy completo que se puede adaptar a todo y eso es lo mejor en el fútbol.

P: Y la tranquilidad que transmite Luis de la Fuente. En la víspera de Bélgica, en rueda de prensa, habló de Marco Aurelio, el panal y las abejas, riéndose…

R: -Ríe-. De vez en cuando nos habla, le gusta mucho el imperio romano y todas esas cosas. Es una filosofía que a él le gusta mucho y de vez en cuando nos cuenta historia o hace comparaciones que nos vienen bien. Y así quita un poco la tensión del partido.

P: Liberar la tensión en cuartos de final de un Mundial. No es fácil…

R: Cuando sales riéndote o pensando en otra cosa ayuda. Para mí, pensar menos en el fútbol me viene muy bien. No me gusta mucho pensar en el partido antes y nos viene bien.

P: Habla de no pensar en fútbol. Usted ha pasado una temporada complicada. ¿Le está viniendo bien este Mundial para recuperarse?

R: Muy bien. Estoy recuperando la confianza en mí mismo que quizá había perdido esta temporada, sobre todo en los últimos meses. Me ha venido muy bien para limpiar un poco la mente. Volver a verme jugando bien, disfrutando dentro del campo, que hacía tiempo que me estaba costando mucho… y estoy muy feliz.

P: ¿Por qué sintió que perdió esa confianza?

R: Fue un cúmulo de cosas. Nunca me había lesionado ni pasado nada y justo a principio de temporada me pasó. Y cuando mejor estaba volví a lesionarme y me afectó un poco. Luego tuve cosas físicas que me afectaron y me costó coger el tono físicamente. Todo eso te va mermando un poco la mente. También entendía al míster -Simeone-, era normal que no me pusiera si no estaba bien físicamente. Son momentos que no había pasado nunca, experiencias nuevas, y ha sido un año de adaptación que me ha venido bien para aprender todo y ahora estoy en mi mejor momento.

P: ¿Fue difícil ese proceso de entender que Simeone no le diera más minutos?

R: Alguna charla tuvimos. Yo le dije que le entendía, que es normal si no estoy bien. Estoy en un club de alta exigencia, con los mejores jugadores y le tocaba poner a otros. Es difícil, porque aunque esté mal quiero jugar, como cualquier futbolista. Se hacía difícil porque me costaba coger el ritmo y cuando no juegas cuesta más aún. Pero lo he vivido bien, dentro de lo que cabe, lo he entendido y esperemos que el año que viene vaya todo mejor.

P: Habla de competir con los mejores. ¿Con quién se queda de su primera temporada en el Atlético de Madrid?

R: He aprendido, sobre todo, de la gente que he tenido cerca. De Marcos -Llorente- cómo cuidarse siempre en el día a día e intentar parecerse lo más posible ahí para estar bien físicamente. De Koke he aprendido lo que es el Atleti. Si el Atleti está ahí hoy en día es por personas cómo él, es un capitán excelente, te cuida, y como jugador ha demostrado que sigue a un nivel extraordinario. Y de Griezmann. Es uno de los mejores jugadores del mundo, que le ha dado muchísimo al Atleti y he aprendido de él en cada entrenamiento y cada partido.

P: Para terminar, volvemos a París 2024. Allí nos dijo que si ganaba el oro y un amigo le convencía se teñía de rubio, pero no lo hizo… ¿Alguna promesa si España gana el Mundial?

R: Con el pelo soy raro. Dije tatuarme algo en la pierna y lo haremos. EFE

(FOTO) (VÍDEO)

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